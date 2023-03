El Municipio y Uader trabajan para brindar mejores servicios a la ciudadanía

El intendente Adán Bahl y el decano de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud (FCVyS), Aníbal Sattler, rubricaron acuerdos de colaboración. La firma de tres convenios se enmarca en el plan de modernización de la Administración Pública para ofrecer un servicio de calidad a los vecinos.Los convenios permitirán realizar prácticas a estudiantes de las carreras de la casa de estudios en centros de atención primaria; generar jornadas de promoción de derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos en Centros de Atención Primaria de la Salud municipales (CAPS); incorporar recursos humanos para realizar operativos de salud bucal para mujeres y personas LGTBT y realizar en forma conjunta, Municipio y universidad, operativos de salud animal.“Estos convenios son claves para dar respuestas a los desafíos que tenemos en materia de salud comunitaria en Paraná y nos ayudan a llegar a cada vecino”, subrayó el presidente municipal, Adán Bahl.Luego destacó “el compromiso social de la Universidad, de la Facultad, de su Decano Aníbal Sattler, por involucrar al sector académico en los problemas de su comunidad y formar profesionales de la salud conscientes de las necesidades de su entorno”.Sattler, en tanto, valoró que los convenios tratan de abordar "distintas necesidades locales y permiten para nosotros prácticas territoriales y disciplinarias para los estudiantes. Esto redunda en beneficio no solamente para el Municipio y para la facultad, sino también para la comunidad”.El secretario de Gobierno, Santiago Halle, remarcó que el convenio “sirve a UADER, ya que los estudiantes contarán con un lugar de trabajo del Municipio que les sirve para conocer en territorio la profesión y a la Municipalidad, para seguir mejorando el servicio de salud animal, por ejemplo, en los abordajes territoriales integrales que se prestan a la comunidad”.La secretaria de Políticas Sociales, Inclusivas y Comunitarias, Eliana Ramos, expresó que “es muy gratificante poder concretar estas acciones desde la salud comunitaria y género, que están dentro de nuestro área, y brindar estas herramientas junto a la facultad con un trabajo en conjunto”.Uno de los acuerdos rubricados, permitirá a los estudiantes de Licenciatura en Enfermería de la FCVyS realizar prácticas educativas en los centros de salud Arturo Illia y Padre Kentenich.El segundo convenio consiste en la realización de jornadas de promoción de derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos en Centros de Atención Primaria de la Salud municipales (CAPS); colocar stand de promoción de la salud en los abordajes Oficinas a la Comunidad y Promover y Acompañar que el municipio de Paraná lleva adelante en diferentes barrios de la ciudad, y realizar un relevamiento de salud bucal en mujeres y personas LGTBTTTIQPNB+.El último de los acuerdos permitirá efectuar de manera conjunta abordajes territoriales para la prevención de enfermedades zoonóticas, además de las acciones de vacunación y desparasitación.Estuvieron presentes en representación de FCVyS, el vicedecano Sergio Santa María; la secretaria de Integración con la Comunidad, Ana Roucher, y el coordinador general del Decanato, Marcelo Narváez. También la subsecretaria de Coordinación de Gestión municipal, Noelia Zampa, y el coordinador del área de Género y Diversidad Sexual del Municipio, Gonzalo Molina.