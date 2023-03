El precio de la naranja llega hasta los 1.500 pesos en Paraná: “Es inaccesible”

El precio de las otras verduras y frutas

La suba de precios de las frutas y verduras es algo que se ve a diario o semanalmente en los pequeños o grandes comercios de la ciudad de Paraná. En ese sentido, Elonce se acercó a dialogar con Facundo Tora, un verdulero de un local ubicado en cercanía al centro para precisar en qué valores ronda la naranja y otros productos.Por esa razón, en primera instancia habló del esfuerzo que realizan mes a mes: “Lo importante es que siempre tratamos de hacer siempre lo mejor. Estamos afrontando un tiempo difícil, el dinero está siendo complicado para todos, mucha gente pregunta el precio, se va y luego vuelve. Otras no simplemente porque la situación está siendo complicada”.En segunda instancia,Al mismo tiempo, el verdulero analizó los motivos del incremento del valor del cítrico:A raíz de eso, con la sequía que estamos viviendo, la naranja se cosechó hace cuatro o cinco meses. Entonces la tienen que guardar en cámara, con tratado especial para que aguante el frío, que también se debe sumar al costo del precio”.“Como conseguíamos la naranja en promoción, que empezaría dentro de un mes, mes y medio o dos va a empezar a bajar”, aclaró para generar alivio en los consumidores. También ahondó que “van a poder a volver a comer cítrico, eso es lo importante”, continuó.Las verduras no están exentas del cambio de precios y, por ello, explicó que “el morrón rojo ya vale 800 pesos el kilo”. En base a las causas de la suba, manifestó: “Pasa que refresca un poco, la flor se retrae y ya hay menos producción. Entro menos producto al mercado y subió el precio”.“La lechuga también es algo que también viene siendo bastante azotado con los calores. No prospera nada en el suelo. Tenés dos o tres días que no te llueve y 40 grados, se quema lo que tengas”, señaló. Por otro lado, aclaró que la lluvia “trae algo de esperanza y hace que el suelo se reactive nuevamente”.“Los repollos que costaban $200 en el mercado hace un tiempito, ahora salen $400, $500 o $600. Hay que vender una mitad a $400 y por ahí algunos no se quieren llevar la mitad y se llevan cuarto de repollo”, informó.El tomate redondo, el perita y el cherry también han tenido modificaciones en sus precios. Por ese motivo, declaró que “es un producto estacionario que, cuando hay buena producción, vale dos pesos de costo entonces explotan y todos podemos comer tomate. Cuando hay poca producción, el precio se va a las nubes y lamentablemente tenemos que optar por la opción de no consumirlo”.Con respecto a la manzana, avisó que “está entrando en su temporada fuerte” y “se puede consumir”. También comentó que el citrus también va a llegar y el durazno junto con la ciruela comienzan a despedirse. Entre lo más accesible en el mercado está la berenjena y el zapallito. La primera está en oferta dos kilos por 300 pesos.