La Promoción 1967 de la Escuela Santa Fe entregó libros a la institución

La Promoción 1967 de Escuela Santa Fe entregó libros al establecimiento. Lo hicieron durante el izamiento de la bandera.Juan Carlos Palacio señaló que “somos un hermoso grupo de amigos. La mayoría arrancó en la escuela junto con el edificio. Cuando salimos, cada uno tomó su camino. Pasaron 50 años hasta que vi una foto en Facebook de todo el grupo de primer grado. Iniciamos una búsqueda. Para 2020 éramos 20 personas y hoy somos 30 en el grupo de Whatsapp”.Emilio May vino desde Ushuaia. Está viviendo allí desde hace 45 años. “Aproveché este viaje para estar ahora en la entrega de los libros. Estamos contentos de vernos con gente que hace 50 años no nos veíamos”, dijo aPor su parte, Eduardo Gauna contó que es piloto de la Armada Argentina, veterano de Malvinas y “hace dos años que gerencio el Instituto de Publicaciones Navales que se ocupa de publicar todo tipo de libro que tenga que ver con nuestro mar argentino. El año pasado pudimos editar a un joven interesado por Malvinas que escribió “Efemérides navales en tiempos de redes sociales”. No pareció interesante entregarlo para la biblioteca porque tiene tres renglones dedicados a cada acontecimiento de los ocurridos durante los 40 días de la guerra”.La directora de la escuela, Paola Jacob consideró “un placer recibir a estos jóvenes de la promoción 67”. Resaltó “la emoción con que transmiten el recuerdo en la Escuela Santa Fe. Es un placer recibirlos. El libro es súper didáctico”, expresó.