Huevos de Pascua: "Tuvo un incremento con respecto al año pasado"

Los comercios de la ciudad de Paraná ya tienen en sus góndolas todos los insumos para la realización de los huevos de Pascua. En ese sentido,dialogó con Edith, una empleada del cotillón "Brujitas", ubicado en calle Soler de la capital entrerriana."Hace más de dos semanas que comenzaron con las compras, donde con el cambio de clima empiezan a elaborar ya sea los huevos de pascua o los bombones", manifestó.Además, agregó que el calor “lamentablemente no estaba ayudando mucho, pero ya empiezan a adquirir los insumos para ir preservando los precios de la mercadería”.Con respecto a los insumos, comentó: “Para hacer los huevos se necesita el azúcar impalpable para realizar el glasé, que sería todo el reborde del color que se le da al producto, además del chocolate, los confites y algunas sorpresas en caso de agregarle”.Acerca de la demanda, afirmó que “todas las semanas estamos pidiendo mercadería para no quedarnos sin stock y que todos puedan elaborar tanto para consumo como venta”.Sobre el congelamiento de precios, sostuvo: “Vienen con un pequeño aumento, aunque no es mucho porque es un promocional de pascuas. No es el precio verdadero que saldría el chocolate ya que es mucho más económico”.Asimismo, se refirió al precio: “Tuvo un incremento con respecto al año pasado y se nota porque pasan menos. Aproximadamente aumentó $400 por kilo”.A su vez, añadió que “si es para la casa, se compra por gramos, mientras que, para la venta, lo que más conviene es la caja que viene por seis o siete kilos”.Por último, mencionó sobre las ventas: “La semana que viene va a influir mucho el cambio de clima”.