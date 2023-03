La Izquierda se movilizó “Por los Derechos Humanos de ayer y de hoy” en Paraná

En el día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, la izquierda se movilizó para honrar a las víctimas del último golpe de Estado y exigir justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.Bajo la consigna "por los Derechos Humanos de ayer y de hoy", los manifestantes se reunieron en la plaza Sáenz Peña de Paraná y marcharon hasta Casa de Gobierno para recordar a los desaparecidos y reafirmar su compromiso con la lucha por la memoria, la verdad y la justicia.Durante la marcha, los líderes de la izquierda se dirigieron a: “Es un día fundamental de lucha por los Derechos Humanos de ayer y de hoy; hoy por los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos, estamos luchando”, manifestó Nadia Burgos.Además, Burgos agregó: “Decimos que la memoria es activa y que, por lo tanto, todos los días tenemos que defender los derechos que hemos conquistado con la vida de los compañeros y con cada una de nuestras luchas; la memoria se disputa, por eso estamos acá contra los negacionistas que nos quieren hacer creer que esta fecha no es lo importante. Queremos justicia de verdad, y no solo que se termine de enjuiciar a los responsables civiles sino que también los eclesiásticos tengan una condena”.“Que no haya más desaparecido en democracia, que se terminen los niños con hambre, porque si hay personas con hambre, personas sin trabajo y salarios por debajo de la línea de pobreza, no hay derechos humanos”, indicó.En tanto, Julián Jarupkin dijo expresó: “Sostenemos una lucha que creemos cotidiana, que la memoria de ayer tienen que ser la memoria de hoy, que las banderas que levantaron los caídos de ese momento tienen que ser las nuestras. Tenemos que dar un paso a mayor democracia, tratar de avanzar sobre los Derechos Humanos que aún nos faltan y por eso hoy estamos en la calle nuevamente con la gente que entiende que es necesario defender la democracia de hoy en día”.Por su parte, Cesar Baudino, sumó: “Como siempre en la calle reclamando por justicia, por ahí tenemos diferencia en la caracterización de los reclamos del momento actual donde existe una gran desocupación, precarización, terciarización y flexibilización, en este sentido estamos dispuestos a seguir luchando para la burocracia que están impidiendo los reclamos y que la necesidad de los trabajadores sea escuchada”.Para finalizar, el exprofesor Andrés Borgeto, manifestó: “A 40 años de democracia hay que revalorizar estos espacios, siempre recordando a los que cayeron. Es importante que haya mucha juventud, y en el caso mío como exdocente, siempre hemos apostado a la memoria, la verdad y la justicia”.