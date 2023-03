Marcha por Memoria, Verdad y Justicia: hoy habrá movilización y acto

La marcha por Memoria, Verdad y Justicias, en donde funcionó en época de la dictadura un centro clandestino de detención y torturas, detalló ael abogado Marcelo Boeykens, coordinador del Registro Único de la Verdad.será por calle Carbó hasta Belgrano, luego por Belgrano hasta 25 de Mayo, desde allí hasta calle Corrientes, luego por Corrientes hasta La Paz, y desde La Paz y Corrientes hasta Plaza Alvear.“Leeremos el documento central que ya fue consensuado con las diversas organizaciones sociales, partidos políticos, universidades y demás”, dijo Boeykens al sumar que esperan que este año la marcha sea multitudinaria y abrace el pedido colectivo de Memoria, Verdad y Justicia.En este marco, otro de los referentes de los organismos de Derechos Humanos, Emanuel Ramat, explicó que habrá diversas actividades y muestras de artes. Precisamente frente al Museo de Bellas Artes se realizarán intervenciones, puestos economía popular y expresiones culturales.En este sentido, detalló que “con la marcha se busca que diversas organizaciones se sumen, y se identifiquen con carteles, sabemos que hay diversos pensamientos pero nos une la defensa de la democracia”.Por otro lado, Boeykens aseguró que “más del 80 por ciento de los condenandos cumplen la pena en prisión domiciliaria, por eso instamos que el Poder Judicial no otorgue este beneficio tan fácilmente”.Mientras tanto, la Izquierda convocó a las 19 en Plaza Sáenz Peña para desde allí marchar hacia Casa de Gobierno.En el marco de un nuevo 24 de marzo, Nadia Burgos y Sofía Cáceres Sforza, ambas dirigentes del MST en el FIT-Unidad, convocaron a marchar junto a la columna independiente del Encuentro por los Derechos Humanos de ayer y de hoy.Burgos, manifestó que “a 47 años del golpe genocida, marchamos por los DDHH de ayer y de hoy. No perdemos la memoria, seguimos buscando la verdad, y exigiendo se abran todos los archivos, reclamando justicia por todos nuestros compañeros, los 30.000 en general y los caídos del PST en particular por la dictadura genocida y su antesala: la Triple A”.“También convocamos a movilizarnos contra este gobierno y el FMI, su plan de ajuste y la represión que necesitan para hacerlo pasar. Entendemos que con FMI, pagando una deuda totalmente fraudulenta, generadora de la pobreza que hoy existe en nuestro país, no hay DDHH”, sostuvo.Por su parte Cáceres Sforza, agregó: “Contra la precarización laboral que conlleva pagarle al FMI, contra los recortes en Educación y Salud que significa, ponemos todas nuestras fuerzas para impulsar esta marcha con valor histórico y actual y todas las movilizaciones que se realizan en el país. Reclamando por anular el acuerdo de coloniaje, para que se vaya el FMI y para terminar con la impunidad de ayer y de hoy”.