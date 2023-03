El monto que reciben celíacos a través de las obras sociales “es lamentable”

Esta semana ingresó a la Cámara de Senadores de Entre Ríos un proyecto que apunta a introducir reformas en la Ley de Celiaquía, entre las que se destaca que los aportes el Iosper se actualicen acorde a la inflación, que se regule la venta de productos para celíacos, y brinda beneficios impositivos a quienes elaboren y vendan alimentos especiales.En diálogo con, Cecilia Pautasso, presidenta de ACER (Asociación Celíaca de Entre Ríos), dio detalles sobre la iniciativa y dijo que espera contar con el apoyo de los legisladores para su pronta sanción.En primer lugar, recordó que la Ley de Celiaquía, que es una ley pionera, “se sancionó en el 2009 y reglamentó en el 2011. A más de una década de ello, vemos la necesidad de instrumentar y modificar algunos artículos”.“Creemos que va a tener gran importancia y que cada vez que tengamos que hablar del tratamiento de la enfermedad celíaca, que el único que hay es una dieta libre de T.A.C.C de por vida, no tengamos que estar realizando intensas luchas en cuento a la modificación de los montos” que se perciben a través de las obras sociales.Tras ello, Pautasso indicó que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Córdoba “hizo un trabajo muy importante sobre qué necesita cada familia celiaca para llevar adelante un tratamiento y tener salud y lo que está contemplado en varios de esos artículos tiene que ver en que no es un beneficio o un programa, sino que estamos hablando de la salud de las personas, queremos celíacos sanos”.Otro de los aspectos que contempla el proyecto es otorgar “incentivos a las empresas para la producción de alimentos sin TACC y que ello redunde en los valores finales que pagamos para adquirirlos”. En este sentido, la titular de ACER mencionó que “Entre Ríos es una de las provincias con más altas chances de ser superproductora de alimentos sin TACC porque produce arroz que es uno de los cereales más usado para ello”.“Es una ley bastante generosa en su modificación, esperamos que los cuerpos legislativos puedan acompañar por unanimidad porque también de eso dependen otras provincias que están a la espera de esta modificación para tomarla de referencia. Esto de ser pioneros tiene que ver con que se escuchó a la población que experimenta la celiaquía en carne propia”, destacó.Por último y consultada sobre el monto que reciben de las obras sociales, dijo que “son lamentables. Se trata de 2672 pesos, cuando tenemos una canasta básica de 110.000 de alimentos libre de gluten, sirve para premezcla, que es el reemplazo de la harina y un paquete de fideos con suerte, para que todo el mes esa persona cumpla con su tratamiento. Esta ley menciona que la actualización de montos tenga que ver con el sistema inflacionario. Quienes no tienen obra social, la Provincia les otorga a través de Sidecreer un monto de 11.500 pesos”.