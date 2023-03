Emanuel Gainza propuso simplificar impuestos municipales en Paraná

Emanuel Gainza, pre-candidato a intendente de Paraná por Juntos por el Cambio, presentó este miércoles su compromiso de campaña electoral para este 2023, el que está vinculado a la simplificación de impuestos municipales para, según fundamentó, estimular el desarrollo del sector privado y, por ende, generar más puestos de trabajo.“La municipalidad de Paraná tiene alrededor de 170 tasas vigentes. Con nuestro equipo de contadores y economistas, desde hace meses, trabajamos en un análisis pormenorizado de estas y proponemos la eliminación de 100 tasas que representan menos del 1% de la recaudación total y que, más allá de la presión fiscal, están vinculadas a sectores que tienen que ver con dinamizar la economía de la ciudad, como hoteleros y gastronómicos, y sobre todo el vinculado a la habilitación municipal”, comunicó ael ex concejal y referente de Juntos por el Cambio de la ciudad de Paraná.En ese sentido, destacó la importancia de “desarrollar al sector privado en Paraná, de acompañar al que emprende y quiere trabajar”. “Tenemos que poder darle ayuda e incentivos para generar empleos”, destacó Gainza. De hecho, mencionó que, en sus recorridas por la ciudad, “es permanente la demanda de trabajo en el sector joven y en los padres preocupados porque sus hijos están frustrados por no conseguir empleo”.“La municipalidad, con este ejemplo en particular, puede hacer mucho para ayudar y estimular a que haya mayor inversión y quien quiera emprender tenga menos trabas al momento de hacerlo; pero sobre todo que con este incentivo podamos generar más puestos de trabajo, que es lo que se necesita en la ciudad”, argumentó el pre-candidato a disputar la Intendencia de Paraná.