Gran gesto: obsequiaron máquina a hombre que corta el césped para subsistir

Recibió un gran obsequio el cortador de césped, Carlos Vega, que pedía ayuda para arreglar sus dos bordeadoras que tenía para realizar sus trabajos. El hombre había contado su situación ante Elonce y solicitaba ayuda de la comunidad.Una empresa de la ciudad, Bulonera del Litoral, al conocer la historia de Carlos Vega y que necesitaba herramientas para poder trabajar, decidió ayudarlo y le obsequió una desmalezadora.“La bordeadora es lo que me daba de comer, agradezco a toda la gente que me quiso ayudar cuando no tenía herramientas, porque trabajar es importante, sirve para vivir y pagarse los gastos: no le escapo a ningún trabajo, todo suma, voy a seguir andando hasta que el cuerpo diga”, señaló el hombre de 61 años.Vega contó que estos días aprovechará para aprender a utilizar la desmalezadora porque nunca tuvo una: “Es distinta, pero lo importante es tener ganas de aprender y saber usarla correctamente”, sumó.En tanto, uno de los referentes el comercio, Rafael, informó que “al enterarnos de la situación de Carlos nos contactamos con él y le dimos a elegir si prefería una desmalezadora o una cortadora de pasto eléctrica. Tras conocer bien las tareas que él realiza a diario le recomendamos esta última porque podrá desarrollar mejor su labor.“Cumplirle el sueño nos enorgullece y deseamos que tenga mucho trabajo por delante”, concluyó.