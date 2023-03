Libertadores: Patronato confirmó en qué cancha será local en el primer partido

Ir por la segunda fecha

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) notificó al Club Patronato que no habilitaba el estadio “Presbítero Bartolomé Grella” para el estreno de Patronato en la Copa Libertadores 2023 . Luego de la inspección, que se realizó durante dos días en la sede, se determinó que no se cumplieron requisitos, dio a conocer el“El club, ha recibido una notificación sobre, las condiciones para disputar un partido de la Conmebol Libertadores 2023”, se explicó en un comunicado.Tras la negativa, el Rojinegro entrerriano debutará en el certamen continental, fuera de la capital provincial. De esta manera, desde la Comisión Directiva de Patronato, el vicepresidente, “Esperábamos poder llegar en condiciones con el campo de juego, más allá de todas las obras que llevamos adelante . Si bienEn tanto, con el comunicado de Conmebol, la dirigencia inició la búsqueda de una nueva sede para el debut de Patronato en la Copa y las opciones cercanas, estaban en Santa Fe. En diálogo con este medio, revelaron que hubo contactos con Colón.El vicepresidente de Patronato,. De esta manera, los hinchas y simpatizantes rojinegros, se mudarán a territorio “sabalero” y afrontarán el debut en el estadio “Brigadier General Estanislao López”.Minutos después de la confirmación brindada por Molina a Elonce, el Club Patronato, emitió un comunicado oficial. “La Comisión Directiva del Club Atlético Patronato informa que el primer partido que jugará nuestro equipo como local por la CONMEBOL Libertadores 2023,, debido a la imposibilidad momentánea de utilizar nuestro estadio”, indica el escrito dado a conocer esta tarde.Por otra parte, Patronato “agradece a la Comisión Directiva de la entidad sabalera por las gestiones y la labor conjunta ante esta inoportuna situación”, indicaron.Asimismo, la institución de Paraná, sostuvo que “, a través de una nueva resolución técnica, un resultado favorableen los siguientes dos encuentros de la fase de grupos de la competición”, finaliza el Comunicado.Luego del comunicado oficial por parte de Patronato sobre la inhabilitación de Conmebol para debutar en el Grella por la Copa Libertadores,"Esperábamos poder llegar en condiciones con el campo de juego, más allá de todas las obras que llevamos adelante.", contó.Luego, agregó que "aclaro que esta decisión,. Si bien, esto podría estar listo en 15 días, desde Conmebol prefirieron no tomar riesgos".Sobre los motivos, Molina señaló que "no es la dureza del piso, ya que tanto la contextura y la densidad del pasto dentro de todo es correcto. para el partido no estarían en condiciones. La remoción de panes de césped hizo que hoy en día, no este óptimo ", explicó el dirigente de Patronato."Nosotros sabíamos que teníamos que llegar en condiciones óptimas y cabía que esto sucediera.", comentó en diálogo con Elonce."Desde un primer momento, nos pusimos a trabajar para que la localia sea en el Grella y. Hubiese sido fácil mudarnos a Santa Fe, pero quisimos que sea una mejora para Patronato", remarcó Molina.Al ser consultado por la ilusión de los hinchas para ver uno de los partidos más importantes de la historia de Patronato, como es el debut en la Copa Libertadores, el vicepresidente sostuvo: "veremos puertas adentro en qué se falló, pero siempre hay cosas para mejorar", cerró el dirigente rojinegro.