Un delincuente concretó un insólito robo en una escuela de la capital entrerriana. El joven ladrón,La sustracción quedó registrada por las cámaras de la institución. Fue tan sigiloso, que la vicedirectora que estaba a pocos metros, no notó su presencia.Al respecto, la vicedirectora del turno mañana, Cristina Carabajal, detalló aque el hecho ocurrió el martes y esta mañana “a las seis llamó un ordenanza para informar que no podía ingresar al establecimiento, al venir nos dimos cuenta que toda la parte de la cerradura de la puerta principal estaba dañada y le faltaba el picaporte”Tras lo sucedido, las autoridades observaron las filmaciones de las cámaras de seguridad y descubrieron como ocurrió el hecho: “se ve a una persona que alrededor de las 10:20 ingresa y saca el picaporte y se va”, explicó. Por los registros fílmicos, se puede dilucidar que el delincuente es una persona joven, pero lamentablemente no se puede ver la cara debido a que tenía una capucha.“Era un picaporte de bronce, algo común, pero el daño que nos causó fue muy grande porque tuvimos que llamar a un cerrajero y ahora debemos comprar otro picaporte”, sostuvo Carabajal.Sobre el hecho, la docente destacó que “genera mucha preocupación porque ocurrió a plena mañana y yo estaba trabajando en la sala de al lado; es la primera vez que nos pasa y nos dejó muy sorprendidos; en otras ocasiones han faltado cosas, pero en otros pisos y horarios”