Madre que dio a luz en la calle nombró a la beba como médica que la asistió

Paraná Una joven dio a luz a su beba en la calle y una vecina ofició de partera

Se encuentran en perfecto estado de salud la beba y la madre que dio a luz en la calle, el martes por la tarde en la ciudad de Paraná y una vecina ofició de partera.la mujer detalló que “fue todo muy rápido, tuve dos contracciones y al instante rompí bolsa, no pude esperar a que llegue la ambulancia porque la bebé nació antes”.La mujer detalló que ante la urgencia una vecina ofició de partera: “Me pidieron que me coloque en el piso, nuestra bebé nació muy rápido y el papá la recibió, fue hermoso”.Soledad explicó que la pequeña es su sexta hija y decidió nombrarla como una de las médicas que la asistió en el alumbramiento cuándo llegó al hospital: “y es sanita, al momento de nacer pesó 3,460 kilos”, resaltó.En esta misma línea, señaló que los hermanitos de la pequeña Briana están felices y “una de mis hijas vio el parto y se quedó un poco sorprendida”.En tanto, el médico que la atendió cuando Soledad arribó al nosocomio, Gustavo Terra, detalló que al ser el sexto parto de Soledad “fue un abordaje muy rápido”.“Se trató de un parto en la vía pública y llegó con su beba en brazos”, dijo el médico al asegurar que cuando la mujer llegó al hospital todavía no se había dado el alumbramiento, es decir que la placenta no había sido desprendida. “Fue un embarazo a término y en este caso es necesario recordar la importancia de los controles a tiempo para evitar que ocurra esto ya que la vía pública no es un lugar propicio para dar a luz”, sostuvo el profesional de la salud.En esta misma línea, contó que “la bebé ya está lactando y afortunadamente la madre no sufrió ningún desgarro ni sangrado, por lo que no fue necesario intervenciones extra”“Durante todo el embarazo la mamá había atravesado un solo control, es por eso que ahora le realizarán numerosos estudios tanto a la mamá como a la bebita”, cerró.