Llegó la lluvia: Leguízamo recordó los barquitos de papel y las tortas fritas

Era tarde, habíamos terminado de cenar y discutíamos sobre la cultura del trabajo. Me puse a leer diarios digitales y... Publicado por Ricardo Leguízamo en Miércoles, 22 de marzo de 2023

El actor y humorista paranaense Ricardo Leguízamo, se expresó con una nueva creación, esta vez, de manera escrita y la compartió con el público en las redes sociales. Con su sello que mezcla la realidad, el acontecer de la sociedad y el humor, Leguízamo escribió a partir de la llegada de las esperadas precipitaciones a la zona.“Era tarde, habíamos terminado de cenar y discutíamos sobre la cultura del trabajo. Me puse a leer diarios digitales y apareció una noticia que decía: “Hace más de 4 meses que el Senado no sesiona”.Me calenté y para enfriarme, apenas cayeron las primeras gotas, comencé a hacer un barco de papel para ponerlo en la cuneta”, contó el humorista.“En una situación tan triste como la que vivimos, no iba a desaprovechar esta pequeña alegría. Hace ya tiempo que soportamos un infierno de verano sumado a la realidad que nos rodea, donde no solo las personas se ven agrietadas, secas y vencidas, también la tierra y las plantas se ven quemadas y sufridas”, consideró el humorista.“Recuerdo que era muy pequeño y junto con los Calderón, los Leones y los Pignata, salíamos apenas amainaba la tormenta, a jugar “carreras de barcos”. Casi cien metros navegaban por calle Colón a favor de la correntada, el cordón con pintura roja en la esquina marcaba la llegada y debíamos agarrar los barcos antes que los trague la gran boca de tormenta, en la esquina del almacén del abuelo. Si se escapaban, debíamos rehacerlos”, recordó sobre su infancia en las calles de Paraná.“Siempre estábamos ahí, como un mandato ancestral. No había celular que nos convoque, ni siquiera un teléfono fijo… y les juro, nadie faltaba.La abuela hacía chipá o tortas fritas apenas intuía que se venía el agua. Y acertaba más que el SMN. No cocinaba para venderlas en la calle abajo de un gazebo, cocinaba para compartir con los vecinos”, relató Leguízamo.“Era otra Argentina, no se hablaba de inflación, nadie había visto un dólar, existía palabra, cultura del trabajo y los niños podían jugar en la calle.¡Era otra cultura! La que debemos recuperar y de la que ningún candidato habla.PD: Lo escribí para vos Mario, que querías saber sobre la importancia de la cultura”, finaliza el escrito del humorista.Décadas de trayectoria avalan al actor, humorista y autor teatral, que ha cosechado risas, aplausos y emoción más allá de Entre Ríos. Formado con Norman Briski y Mauricio Kartún, su trayectoria se remonta a 1987 con su primer espectáculo cómico musical, Un humorista con aroma a la banda, con el cual realizó una gira por varias ciudades de la Argentina.En 1998 estrenó en Buenos Aires Hay fiesta en Anillaco, una obra con la que fue nominado a los Premios ACE como Revelación Masculina del Año.