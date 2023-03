Suspendieron la salida del tren que une Paraná y Colonia Avellaneda: el motivo

Fue suspendido el servicio ferroviario que une a Paraná con Colonia Avellaneda debido a las dificultades que ocasionó la lluvia durante la madrugada. En ese sentido,dialogó con Juan Carlos Stickel, coordinador de Trenes Argentinos en la capital entrerriana.“Tenemos a gente de la cuadrilla trabajando en los lugares afectados como los puentes de Avenida de las Américas y Zanni, así como también en la curva que va desde calle Francia hasta Amaya. Lamentablemente, la gran cantidad de agua que se ha acumulado en esos sectores no tiene por donde salir, aumenta el nivel y la basura que se tira al costado sube arriba de las vías, donde ese es el motivo por el cual tuvimos que suspender el servicio de la 5 y 7.55 horas. No obstante, creemos que no va a haber inconvenientes que el tren de las 13.30 horas salga normalmente”, manifestó.Con respecto al tema de la basura, remarcó que “es un problema ajeno a nosotros, donde hay una gran cantidad de basura al costado de las vías en el trayecto que va desde Paraná hasta Colonia Avellaneda”.Por último, se refirió a la posibilidad de que vuelva a funcionar para el mediodía, sostuvo: “Están trabajando desde las 5 horas y creemos que no va haber inconvenientes”.