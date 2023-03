Bajo la lluvia, una gran cantidad de personas esperó su turno por anteojos

El Programa Nacional Mirarnos está brindado atención por estos días en la ciudad de Paraná. Desde el primer día, el operativo oftalmológico tuvo una alta demanda y la jornada de este miércoles, que tiene lugar en el centro de Salud “Illia”, se complicó ante la lluvia.La gran cantidad de personas que aguardaban desde la noche del martes para conseguir un turno fueron sorprendidas por la lluvia y se vivieron momentos “para nada agradables”, según contaron vecinos aNatalia Osuna, subsecretaria de Desarrollo Humano de la comuna, explicó que los 100 números que se dan por día “ya fueron otorgados y les pedimos a las personas que no vengan porque ya está resuelta la atención de hoy”.“Vinimos a las 6 porque nos llegaron comentarios que ya había personas que estaban haciendo fila y para tratar de resolver en la inmediatez, se abrió el centro de salud y se entregaron los números. Las personas que van a ser atendidas ya están resguardadas; quienes están quedando afuera, ya están avisadas que no van a ser atendidas, lo que pasa es que eligen quedarse, por eso les pedimos que no sigan viniendo”, solicitó en diálogo conA las personas que estaban con niños les dieron un horario para que puedan regresar y evitar la espera ante las condiciones climáticas.Por su parte, Rosa Silva, subsecretaria de Políticas Territoriales de la provincia, dio cuenta que “la modalidad del operativo no se modifica, los turnos están colmados y no hay más capacidad. No es una negativa de nuestra parte sino que es la capacidad de producción que tiene el camión”.“Pedimos sororidad con esto, que la gente entienda y comprenda que estamos resolviendo la demanda del día, pero siempre tenemos un límite”, indicó.Consultada sobre cómo se desarrollará el operativo de mañana, teniendo en cuenta la probabilidad que continúe la lluvia, Silva puntualizó que “lo estamos evaluando y será comunicado a los medios”.Las primeras personas que habían llegado al centro de Salud y comenzaron la fila y la larga espera, llegaron cerca de las 21. Hacia la madrugada, fueron sorprendidas por la lluvia y se vivieron momentos tensos y de preocupación ya que nadie quería perderse el lugar.“Vine a las 21, se aguantó como se pudo”, dijo una mujer que consiguió uno de los primeros números para renovar sus lentes. Otro hombre que la acompañaba coincidió en que “había que venir temprano porque se llena, para las 23 ya había unas 50 personas”.Entre la gran cantidad de personas que hicieron la fila había madres con bebés, niños, adultos mayores y hasta personas con discapacidad. Muchos reclamaron y criticaron cuestiones organizativas del operativo y por la larga espera que se hizo sentir aún más por las lluvias registradas. La alta demanda de anteojos deja ver la necesidad de las personas, quienes también manifestaron que ante la situación económica se hace imposible acceder a un par de lentes.