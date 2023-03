Fotos: un árbol de gran tamaño cayó en Paraná y destrozó cinco vehículos

Cayó sobre un camión que iba marchando

Tres autos y una camioneta sufrieron daños

Un árbol de gran tamaño cayó sobre un camión que estaba transitando y otros cuatro vehículos, tres autos y una camioneta, que estaban estacionados. El hecho ocurrió sobre calle Alsina entre Echagüe y Gualeguaychú de Paraná.Se trató de un árbol añejo de gran tamaño que estaba plantado sobre la vereda muy cerca de la esquina y terminó atravesado en la calle. Según se pudo constatar, el árbol cayó de lleno sobre un camión que estaba circulando por calle Alsina.“Es una situación muy difícil porque el conductor venía circulando, cuando de repente, dijo el dueño del rodado aal asegurar que afortunadamente las dos personas que iban dentro del camión no sufrieron lesiones, pero el vehículo terminó con serios daños: se rompió el techo, parabrisas, uno de los laterales y parte de la carga de harina que transportaba.En este sentido, el hombre sostuvo que”. Además, aseguró que se comunicó con un escribano para que deje asentado como ocurrieron los hechos.Entre los vehículos dañados se encontraba una camioneta VW Amarok, que estaba estacionada cerca de donde se cayó el árbol y el tronco quedó encima parte trasera de la cabina y caja del rodado. Al parecer, segundos antes que se derribe el árbol, el conductor había bajado a su hijita de la camioneta.La caída del árbol también causó daños en tres autos que estaban estacionados a 45º sobre la dársena de calle Alsina. Las cámaras deconstaron que un VW Polo terminó con el baúl y la luneta destrozadas; mientras que un Toyota Etios sufrió daños en el lateral al igual que un Citroën C4.Una de las primeras hipótesis que se barajaron en el lugar, fue que el camión habría enganchado un cable que cruzaba Alsina y eso habría causado que el árbol de gran tamaño se derrumbe. De todos modos, no se observaron cables cortados en el lugar.Empleados municipales cortaron el tránsito en la zona y comenzaron con las tareas para retirar el árbol. Al respecto, desde Protección Civil, Sebastián Michellis, aseguró que “trabajamos para retirar todas las ramas gruesas, al parecer el árbol se desplomó solo, se observan pocas raíces para tan largo tronco”.Además, añadió que solicitaron la asistencia de una pala mecánica para que soporte el peso del árbol. “Afortunadamente no hubo lesionados”, cerró.