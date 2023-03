Enfermeros solicitan reglamentación de una Ley de Enfermería: "Implica mejoras"

La ciudad de Paraná, además de tener cortada las Cinco Esquinas, posee una nueva manifestación en la Casa de Gobierno, ubicada entre las calles Córdoba y Santa Fe. Al respecto, se realizó una convocatoria de personal de enfermería desde diferentes puntos de la provincia de Entre Ríos con la exigencia de la reglamentación de la Ley de Enfermería.Con el flyer de “510 días” en referencia a la sanción de la Ley, la enfermera Patricia Sanabria dialogó con Elonce y profundizó en detalles el pedido que realizan en horas de la mañana de este martes:En ese sentido, rememoró: “Tenemos que hacernos visible para reclamar esta reglamentación que la estuvimos esperando durante cinco años que se sancione. Seguimos esperando que se reglamente porque el texto de la Ley 10.930 establece que no se pone en vigencia hasta que no se reglamente. Desconocemos las cuestiones políticas y nosotros no sabemos de eso. Sabemos del cuidado de las personas, de trabajar para los demás y lamentablemente me emociono porque hemos transcurrido una pandemia con todo lo que implicó. Se terminaron los aplausos”.En ese sentido, envió un mensaje hacia los funcionarios provinciales en búsqueda de una respuesta, tras no ser convocados al diálogo:Sobre los avances que significaría para la carrera, la enfermera aseguró:En ese sentido, expuso queAl mismo tiempo, desconoció los motivos de la demora. Por otra parte, expresó que “hay aspectos remunerativos que escapan a la discusión o al asesoramiento que podrían realizar esta comisión”.Por último, criticó al Ministerio de Salud por imposibilitar la reglamentación: “Hasta ahora, no hemos avizorado voluntad política de que esto ocurra porque si eso existiera, esta ley ya se hubiera reglamentado hace tiempo y hubiera estado en vigencia”.