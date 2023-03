Confirmaron dónde seguirá el Programa Nacional Mirarnos en Entre Ríos

, subsecretaria de Políticas Territoriales del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Entre Ríos, dialogó cony explicó cómo seguirá el Programa Nacional Mirarnos: “Lo empezamos a trabajar desde fines del año pasado en la provincia con distintas formas de abordaje. En este caso, arrancamos en la localidad de Paraná, pero está previsto para siete localidades de la provincia., con todas las particularidades que lleva un programa de este tipo”. Por esa razón, subrayó que “requiere de una dinámica integral entre Salud y Educación”.Al mismo tiempo, recalcó que en caso de lluvias, no se suspenderá la jornada en el CIC de la Floresta. También volvió a remarcar que la idea prevista es entregar “120 anteojos por día”., por otro lado, hizo una valoración del trabajo desarrollado durante el lunes: “Ayer se atendieron más de 130 personas. A primera hora se pudo brindar los primeros números de atención. No se atiende con turno previo, pero sí se entrega uno de atención en el comienzo de la mañana”.Asimismo,Además, agregó: “También se detectaron situaciones o patologías que requieren otro tipo de tratamiento. Alguna persona no había accedido a una consulta oftalmológica en la localidad y acá lo pudo detectar”.Con respecto a los casos de las altas graduaciones, sostuvo que se observó “en diferentes edades” y no en un grupo etario en específico. De todas formas, señaló que en la niñez “se hacen otros tipos de controles”.