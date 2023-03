Corta césped para subsistir y se le rompieron sus máquinas: “Necesito trabajar"

Los interesados en colaborar con Vega se pueden contactar al (0343) 155439702

Carlos Vega vive en Paraná y desde hace años trabaja cortando el césped y realizando mantenimiento de jardines para subsistir. Lamentablemente en los últimos días se le rompieron las dos máquinas bordeadoras que tiene para realizar su trabajo y solicita ayuda a la comunidad.es cansador, pero es lo que debo hacer para subsistir”, expresó Vega aal agregar que con las intensas temperaturas registradas días atrás y la exigencia del trabajo “a las dos maquinitas se recalentaron los motores y no tengo otras herramientas para poder seguir cortando el pasto”.En esta línea, Vega detalló que intentó hacerlas a arreglar, pero es muy elevado el costo de la reparación y no vale la pena debido al desgaste que ya poseen las cortadoras de césped. “Debo realizar al menos cinco cortes por día todos los días para poder pagar el alquiler y subsistir; camino todo el día. A pesar del calor hay que ganarse el mango”, sumó.Al consultarle por su trabajo, explicó que tiene clientes fijos, pero durante el verano tuvo muy poco trabajo y ahora es cuando comienza la demanda. “Necesito trabajar para vivir”, aseveró el hombre y resaltó el pedido de solidaridad a la comunidad para poder comprar máquinas nuevas.Vega relató que anteriormente realizaba trabajos de albañilería, pero no consigue obras para desempeñarse. “Uno llega a cierta edad y te dejan de dar trabajo en este rubro y en otras empresas, ganas de trabajar siempre hay”, cerró.