Transporte urbano de calidad y viviendas: temas de la Asamblea Vecinalista

Reunidos como todos los lunes, la, contó alas problemáticas que se trataron en la reunión de este día., expresó Esteban Rossi aOtros de los tópicos, tratado este lunes por los vecinos, tienen que ver con viviendas socavadas en el barrio La Palangana. “Con la sequía que estamos atravesando, el problema se va agudizando. Los vecinos necesitan una pronta respuesta porque no saben que puede pasar si hay una gran lluvia”, dijo Enrique Warle.Además indicó que “las familias están muy preocupadas porque tienen chicos pequeños y es necesario que se atienda la necesidad de estas personas de forma urgente”, y agregó: “A través de la Asamblea se han logrado conceder algunas casas en la zona de Gobernador Maya, pero aún hay familias que siguen necesitando”.En este sentido, Esteban Rossi resaltó que“Estas familias no pueden acreditar fondos que les permita pagar la vivienda de IAPV, ellos necesitan una vivienda social con un acceso diferente; para eso, Nación tiene dinero, pero la municipalidad no tiene tierras para otorgarles”, finalizó Rossi.