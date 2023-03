Programa Nacional Mirarnos: “En los cuatro días, entregaremos 500 anteojos"

Harán controles de la visión gratuitos y entrega de anteojos durante cuatro días Paraná. La actividad, diagramada por la Municipalidad de Paraná se enmarca en el operativo oftalmológico del Programa Nacional Mirarnos, de la Secretaría de Abordaje Integral del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En ese sentido,dialogó con Natalia Osuna.“Calculamos que son más de 1.500 personas, donde también se acercan para tratar de solucionar. Trabajamos sobre aquellas que no tienen obra social y desde ahí se hace una organización con respecto a las que tienen recetas y las que no. A las primeras se las transmita directamente, mientras que dentro del camión hay un oftalmólogo para los que no tienen. La capacidad médica de un profesional para atender será de 40 personas sin receta y en el día se harán 120 lentes, que es un montón. En los cuatro días llegaremos a los 500 lentes de forma gratuito. Hay mucha gente que se acercó por un control”.Con respecto a las personas que hacen control, dijo que “a los centros de salud cercanos, les comunicamos que íbamos a estar con este programa y que le vayan diciendo a la gente que, si veían que era con necesidad del lente, que se acerquen en el día de hoy. También, en el barrio informamos que más ágil iba a hacer cuando vinieran con la receta, ya que hoy separamos a aquellas que la tienen de las que no”.Acerca de las personas que tienen PAMI, comentó: “Particularmente aquellas con discapacidad, el trámite es distinto y lo solucionamos de otra manera. Mientras que la gente que cuenta con PAMI es gratuito”.Sobre las personas que no lleguen a adquirir sus anteojos de forma gratuita, remarcó que “de igual manera vamos a estar mañana también y tanto el miércoles como el jueves, en el Centro de Salud Illia, pero les pido que, si se pueden acercar a los hospitales para obtener una receta, nos facilitarían el trámite porque directamente pasan y se hacen”.Por último, se refirió a la manera de atender: “Se dan números porque hay personas que necesitan dos lentes para corta y baja visión. Todo tiene un tope”.