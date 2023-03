Finalizará hoy el Mercado Provincial de Alimentos en Sala Mayo

Paraná El Mercado Provincial de Alimentos continúa hasta este sábado en Sala Mayo

El Mercado Provincial de Alimentos culmina este sábado, desde las 17 horas en Sala Mayo de la ciudad de Paraná. La jornada cuenta con 80 emprendedores regionales provenientes de distintos puntos de la Entre Ríos, que dan a conocer y ponen a la venta sus productos.rescató algunos testimonios.Un comerciante de Puerto Yeruá, comentó que “tenemos una sala de elaboración municipal, donde fabricamos los dulces y tratamos de hacerlos con las frutas caseras. El dulce que más recomiendo es el de frutos rojos. Hasta ahora se sorprendió mucha gente. Hace casi un año que comenzamos con esta iniciativa”.Una productora de San Salvador, manifestó que “mi trabajo empieza cuando cosecho la fruta porque la mayoría son de mi producción. Tengo un campo y produzco manzanas, duraznos, zapallos, los cuales junto para llevarlas a la cocina de mi casa particular y elaborar. Después viene el proceso de envasar al vacío y luego se viene a la feria. Fue una situación familiar que me complicó mucho y de alguna forma tuve que resolver mi situación, así que con ayuda de mis amigas empecé con cuatro frascos. También trabajo en almíbar para diferentes postres. A medida que fui creciendo, mi mamá me fue enseñando”.Por último, una feriante de San Salvador, remarcó que con “el arroz se hace la harina, con la cual elaboro todo lo dulce de la pastelería. Lo más destacable de lo que produzco son los alfajores”.