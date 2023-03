Siguen las manifestaciones de alumnos en el CGE y anuncian nuevas protestas

Paraná Estudiantes se manifestaron nuevamente frente al Consejo de Educación

La ola de calor que se registra en gran parte del país, despertó y en algunos casos, profundizó el reclamo por el estado edilicio de las escuelas y quienes alzaron la voz fueron los propios alumnos que decidieron manifestarse ante la falta de respuestas de las autoridades del Consejo General de Educación.Precisamente el edificio público ubicado en la esquina de calles Córdoba y Laprida es el epicentro de las manifestaciones de los estudiantes del nivel secundario que han protagonizado desde bombuchazos, hasta movilizaciones y cánticos exigiendo mejores condiciones para el dictado de clases.Este viernes quienes protestaron fueron alumnos de la escuela Nº 48 “Domingo Faustino Sarmiento” y de la escuela Nº82 "Liga de los Pueblos Libres" de la capital entrerriana.“Reclamamos por las condiciones en las que se encuentran las escuelas en base que no podemos tener un desarrollo pleno de las clases. Muchas de las aulas no tienen ventiladores o no andan, o salta la térmica si se prenden y nos quedamos sin luz. Esto no ocurre solamente en nuestra escuela, por eso la convocatoria se hizo extensiva a otras”, dijo aMilagros Chanenko, de la escuela Sarmiento.Y agregó: “Exigimos nuestros derechos como alumnos, como personas, porque esto también tiene que ver con el equipo directivo y los profesores. Es injusto porque ves cómo están en el CGE y tienen aire y buenas condiciones para trabajar, pero cuando venimos a exigir algo que necesitamos, nos tratan mal, nos amenazan o nos silencian por ser menores o estudiantes”.Por su parte el estudiante Julián Estevez, del mismo establecimiento, afirmó: “Queremos mostrar que también estamos buscando nuestro derecho como estudiantes, quizás hoy somos pocos, pero sabemos que hay muchas escuelas que están en las mismas condiciones o incluso peores que la nuestra”.Sobre la modalidad de cursado, dio cuenta que todas las semanas están entrando más tarde o saliendo más temprano, “tenemos dos módulos y nos retiramos porque el calor no se aguanta”.“No es por el hecho que hace calor sino por el bienestar de todos nosotros”, acotaron los estudiantes.Finalmente, anunciaron que el próximo lunes a 10 se volverán a manifestar frente al Consejo General de Educación “y convocamos a todos los estudiantes que quieran venir”.