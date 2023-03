Bomberos acuden hasta tres veces por día a sofocar incendios de pastizales

Lucas García, oficial de Bomberos Voluntarios de Paraná recordó que “por ley no se puede y no se deben” iniciar quemas, ya que ante la sequía y las altas temperaturas, las llamas se propagan rápidamente.“Ayer por la tarde tuvimos varios llamados por la zona del acceso Norte, en el arroyo, donde había una propagación de un incendio de magnitud, el cual fue sofocado por las unidades luego de dos horas de trabajo”, indicó.Y agregó que “lamentablemente ha caído muy poca agua, la intensidad ha sido muy variable alrededor de la ciudad, y el viento que rota más la sequedad del ambiente hace que el fuego se propague más”.Desde el cuartel los equipos salen hasta tres veces por día, todos los días para sofocar incendios. La mayoría de los siniestros que se registran son intencionales, es por ello que desde Bomberos solicitan a la población “que no prendan fuego y avisar en caso que sea muy necesario”. Asimismo, pidió dar aviso ante la presencia de humo o llamas en cualquier lugar.