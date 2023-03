Corte de tránsito: vecinos exigen un mejor servicio del transporte público

Vecinos autoconvocados determinaron realizar un corte de tránsito este viernes en la intersección de las avenidas Ramírez y de las Américas, en la capital entrerriana. En ese sentido,dialogó con referentes de comisiones vecinales.Alicia Glausser, referente de la asamblea vecinalista, comentó: “Estamos preocupados por lo que pasa en la ciudad de Paraná, donde es una de las pocas localidades del país que no tiene transporte público. Lamentablemente tuvimos que hacer esta acción porque no estamos perjudicando ya que le damos paso a los autos. Hacemos un llamado a todos los ciudadanos, aunque vivan bien y tengan todas las mejoras, que consideren a toda la gente que está sufriendo sobre este tema que es terrible”.Sobre los principales reclamos, Mara Robin, perteneciente al barrio “Los Berros”, mencionó que “es el servicio de colectivos. Desde hace tres años que venimos pidiendo el recorrido de la línea, donde tenemos los expedientes hechos. En mayo del año pasado, el secretario nos dijo en la Asamblea Ciudadana que en dos meses solucionaban ese problema y seguimos esperando”.A su vez, Clelia Zapata se refirió al documento: “Principalmente no se está cumpliendo el contrato de la licitación de los coches. La Asamblea reconoce que hay una cantidad de artículos de la ordenanza de transporte que no lo están cumpliendo y que perfectamente se puede rescindir el contrato. Por ejemplo, las frecuencias, la antigüedad de los coches, que tienen que ser de seis años y un porcentaje de 10 años, la limpieza de los colectivos, la señalización, una oficina de reclamo que no la tenemos. Los usuarios nunca fuimos escuchados y esta es una forma que encontramos de llamar la atención”.Con respecto a futuros cortes, dijo que “todos los barrios nos están pidiendo porque es abusivo la manera en que están pasando los colectivos y sin respetar horarios”.