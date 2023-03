Balneario Municipal: la crecida quitó espacio de arena y no está habilitada

La crecida del río Paraná afecta a la playa del Balneario Municipal de la capital entrerriana, donde hay menos espacio de arena y no se encuentra habilitada para el ingreso al agua. En ese sentido,dialogó con Omar Santana, encargado del lugar.“El río sigue avanzando, se encuentra en 356 y sigue creciendo uno o dos centímetros, por ahí se mantiene estable, pero hasta el momento, bajar no se ha visto”, expresó.Con respecto a la cantidad de jornadas en las que subió, contó que “cuando finalizó la temporada y siguió creciendo cerca de un metro, aproximadamente”.Además, agregó: “En realidad, el mangrullo se fue corriendo a medida que el agua va avanzando y ahora está a una distancia prudencial. Si bien, no es utilizado porque la playa no está habilitada ya que terminó la temporada, también es utilizado por los empleados, en donde algunos son guardavidas pasivos”.Acerca de los sombreadores, dijo que “lo que pasa es que la gente a veces viene con su sillón a la siesta o tarde, cuando hay mucho sol y disfruta en el agua con el sombreador. Esperaremos unos días para que el clima cambie y los retiraremos de manera paulatina”.Sobre el ingreso al río, aclaró: “La playa no está habilitada, no hay boyado, no tenemos guardavidas y aconsejamos a la gente, el no ingreso al agua”.Asimismo, comentó en cuanto al sector de playa: “Tenemos 25 o 30 metros de playa de arena menos. Cuando el río estaba bajo, teníamos una extensión de 60 o 70 metros y en la actualidad tenemos 30”.“Lo que vemos es la navegación de camalotes que se desprenden de las barrancas y de las que quedaron estancados dentro de las islas. De acuerdo al viento, se van acumulando en las distintas costas”, manifestó.Finalmente, contó sobre la basura en el río: “En estos momentos, no estamos viendo cruzar tanta basura. La creciente ayuda a limpiar la orilla del río”.