Pelea con alumno herido a la salida de una escuela: “Puede ocurrir una tragedia”

En inmediaciones de la Escuela Secundaria Nº 15 “De la Baxada del Paraná” de la capital entrerriana se produjo en horas del mediodía del martes una pelea entre alumnos. La disputa fue filmada por otros adolescentes.Uno de los involucrados sufrió una herida en la zona del abdomen la cual le fue ocasionada con una faca. Vanesa, su mamá, mantuvo este viernes una reunión con las autoridades del establecimiento. “Mi hijo se encuentra bien. La herida no fue grave, sino solamente un raspón, que ahora se le infectó”, relató aEn tal sentido, advirtió que adentro del establecimiento “pueden estar bien, sin hablarse, pero cuando salen, puede repetirse lo del martes y ocurrir una tragedia”.Vanesa aseveró que “no sabe el motivo” del enfrentamiento. “Empezó adentro con empujones, mi hijo se acercó a preguntarle qué le pasaba y a decirle que no quería tener problemas. La directora lo retó al chico y entonces lo amenazó diciéndole que lo iba a esperar afuera. No sabemos si entró con el arma o se la dieron a la salida. Mi miedo es que venga el lunes, lo esperen afuera y le pase algo”.“El chico es mayor de edad tiene 18 años y mi hijo 16, es un excelente alumno. Es la primera vez que pasa por una situación de estas. Estoy sorprendida. No entiendo el por qué. No fue por una chica”, afirmó.“Quiero que lo expulsen de la escuela. Como madre tengo miedo”, expresó, al tiempo que confirmó que el lunes se presentará con su hijo en la escuela.