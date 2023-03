Blanquearon un mural sobre mujeres y memoria que había sido pintado en Oro Verde

Blanquearon un mural que había sido pintado en Oro Verde con motivo del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia y la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. La situación causó indignación en organizaciones políticas y de derechos humanos de la provincia, y provocó la renuncia del responsable del Área de Cultura del municipio, Guido Marengo, en disconformidad con la decisión que se le adjudica al intendente, Oscar Toledo.“Acordamos con el área municipal Mujeres en trama el organizar un mural para conmemorar el Día de la Mujer y el Día de la Memoria; se hizo una reunión previa en una placita con integrantes de la agrupación donde se plasmaron los ejes centrales para trabajar el mural. Además, se acordó que la figura central del mural iba a ser Silvia Wollert por ser una detenida desaparecida y algunos de los otros puntos para que figuraran mujeres de pueblos originarios, es decir, que fuera representativo de diferentes etnias del país y la región”, comenzó a explicar aViviana Martín, integrante del taller muralista. Y continuó: “En el mural se plasmó en letras muy grandes y significativas las palabras, Mujer y Memoria, y algunos símbolos alegóricos a la fecha como los pañuelos que son representativos de Madres de Plaza de Mayo, se puso la palabra 30 mil desaparecidos”.El mural se realizó en el paredón de Avenida Del Castillo y en la pintura se podía leer "Son 30.000" y ver los símbolos de los pañuelos de Las Madres de Plaza de Mayo.“Pero después nos avisaron que la palabra Memoria debía ser borrada, al igual que los pañuelos y la palabra 30 mil desaparecidos. La vocera del intendente fue Sandra Asenawer, que es la encargada de Mujeres en trama, quien se mostró acongojada por tener que darnos esa noticia, pero se cumplió, se pintaron esas partes de blanco y se repintó lo que habíamos acordado”, repasó la tallerista.En ese sentido, refirió que, anoche, cuando se iban a retirar, Asenawer se hizo presente nuevamente y le informó “que el mural quedaba desarticulado totalmente en su ejecución y que iba a ser repintado para borrar las partes que resultaban molestas para la comunidad de Oro Verde”. “Nos explicó que había ciudadanos de Oro Verde que habían presentado sus quejas al intendente”, comentó la muralista al respecto.En la oportunidad, Martín apuntó que “existe un negacionismo total y absoluto a una historia de nuestro pasado reciente que no podemos pasar por alto ni olvidar, siendo que hubo un acuerdo previo para plasmar una actividad cultural que reflejaba la historia y la memoria de nuestro país”.En tanto, se informó aque este viernes habrá una nueva intervención en la pared, con la hermana de Silvia Wollert, y después se desarrollará una charla en el CIC de Oro Verde.Tras el blanqueo del mural que recuerda a los 30 mil desaparecidos en Oro Verde, organizaciones políticas y de derechos humanos de la provincia repudiaron la decisión de la Municipalidad de Oro Verde. 