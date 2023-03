“Mujeres detrás de cámara”: este jueves comienza el ciclo de cine

En el marco del Mes de las Mujeres Trabajadoras, Sidecreer organizó un ciclo de cine “Mujeres detrás de cámara” que se llevará a cabo en la Vieja Usina, de Paraná. La actividad se realiza este jueves y se extenderá hasta el sábado, con entrada libre y gratuita. En ese sentido,dialogó con el titular de Sidecreer y dos directoras de cine.“Es un ciclo de cine de tres días en la Vieja Usina, que comienza el jueves a las 19, continua el viernes 18.30 y el sábado a las 19 horas con un ciclo de cines dirigido por cineastas mujeres en conmemoración al mes de la mujer, con entrada libre y gratuita. Los invitamos a un espacio recreativo, donde tendremos alguna colaboración de lo que es un FoodFest y un bar, tanto para el post como también para lo previo al cine”, manifestó Germán Mizawak, presidente de Sidecreer.Sobre la charla debate del día viernes, dijo que ese día “comenzamos 18.30 horas, un debate con las tres cineastas hablando un poco de qué se trata la Ley de Cine y Difusión”.En tanto, Tamae Garateguy, directora de cine, se refirió a la proyección de su película: “Estamos contentas de formar parte de este ciclo de directoras mujeres. Me toca abrirlo con mi película “Las Furias”, el cual lo filme en Mendoza e invito a todos a La Vieja Usina hoy a las 19 horas, donde nos encantaría que acompañen. Entusiasmadas por esta invitación y por conocer Paraná, ya que no lo conozco. También, el viernes va a haber una mesa de debate”.A su vez, Inés De Oliveira, otra directora del cine, detalló: “Estoy muy contenta de estar acá, amo a Paraná ya que lo conozco y es lo más hermoso que hay. Presentaré “Baldío”, la cual es una película fuerte, pero tiene mucho humor. Es un film que tiene una vigencia bastante contundente en relación a la temática de la Ley de Salud y lo que pasa con la gente adicta, donde se hace foco no tanto sobre el adicto, sino lo que pasa con la familia, porque en general las películas retratan a los héroes que son los que sufren y Hollywood no se encarga de los que acompañan ese sufrimiento. Esta obra abre a esa otra parte que no se cuenta tanto en el cine”.Acerca del rol de la mujer en el cine, sostuvo que “la actual Ley que tenemos es bastante anterior a todo lo que pasa. No existían los temas de género en ese momento, con lo cual la gente de lo audiovisual está regulado por una ley que, en ese sentido, no contempla estas cuestiones y eso es muy bravo, porque no se cumple la equidad y los cupos. Uno de los aspectos muy importantes que tiene esta Ley es el tema de género, el cual se ha vuelto necesario para que sea justa y productiva”.