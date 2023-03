Explicaron la actitud del yacaré ante el perro que nadaba en un arroyo en Paraná

Video: Yacaré atacó a un perro en el arroyo del Parque General San Martín

Este miércoles se difundió el video de un yacaré que se avanza sobre un perro que nadaba en el arroyo Las Conchas de Paraná. Si bien en un primer momento se dijo que el hecho ocurrió en el Parque San Martín, desde el lugar aclararon que tuvo lugar “aguas más arriba”.En diálogo conLucas Cid, encargado del área comunicación y educación de la Reserva Natural Parque Enrique Berduc – Parque General San Martín, habló sobre lo sucedido y en primer término aclaró que el yacaré “es un animal silvestre que tiene una conducta que, por ahí, es impactante pero no es agresivo de por sí”.En este sentido, puntualizó que el hecho que trascendió “está sacado de contexto. No pasó dentro del parque ni de la reserva, fue en el arroyo Las Conchas, pero aguas arriba, en otra zona. No fue en la zona de playa nuestra, ni siquiera fue dentro de los límites del área protegida, fue en un predio vecino que también se está constituyendo como área protegida, y de hecho el perro en cuestión es uno de los guardaparques de ese lugar”.Esta persona “estaba remando y el perro siempre lo acompaña cuando sale por la zona a realizar los patrullajes”.Al hacer referencia a la actitud del yacaré, Cid explicó que “es época reproductiva para un montón de especies y el yacaré lo que hizo fue amedrentar al perro porque probablemente haya pasado por un nicho de cría, lo habrá tomado como un depredador o un agresor y lo que buscó fue espantarlo. El yacaré tiene una gran destreza dentro del agua y si hubiera tenido otras intenciones, seguramente el desenlace hubiera sido otro”.Finalmente, Cid manifestó que la reserva “tiene la particularidad de asignar valor de conservación a las especies nativas silvestres, este es uno de los motivos por los cuales no se puede ir al parque con mascotas, lo que se prioriza es la preservación de especies silvestres y en estos espacios tenemos que andar con mucho cuidado”.