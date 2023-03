Endometriosis: "Se vive con pastillas tapando un dolor que se puede solucionar"

El 14 de marzo se conmemoró el día de la Endometriosis. Quienes la padecen ven disminuida su calidad de vida y afecta a una de cada diez mujeres. Se trata de una patología ginecológica benigna, que afecta a mujeres en edad reproductiva, con una edad promedio al momento del diagnóstico de 28 años.En el Hotel Paraná de la capital entrerriana se realizó una charla con el propósito de concienciar y visibilizar esta enfermedad. La misma contó con la presencia de la diputada nacional Gabriela Lena (Juntos por el Cambio) y con el testimonio de quienes padecen endometriosis.En declaraciones a, Lena expresó que “es un día para concientizar sobre esta enfermedad, la cual no está reconocida dentro del Plan Médico Obligatorio (PMO) y que es invalidante, silenciosa, que muchísimas mujeres lo sufren en distintos grados, es muy difícil de diagnosticar y hasta el momento no tiene cura”.Tras ello, remarcó que “lo peor es que al no estar reconocida como enfermedad, las obras sociales no la reconocen y tampoco se la estudia acabadamente. Necesitamos una ley que la haga visible y que todas las mujeres entendamos que si tenemos dolor al momento de nuestra menstruación no es normal y tenemos que hacernos los controles”.La legisladora dio cuenta que en la Cámara de Diputados de la Nación “hay muchos proyectos presentados”. Uno es de su autoría y cuenta con estado parlamentario para ser tratado en la Comisión de Salud y la de Presupuesto. “Esperemos que se trate y se haga ley por un montón de mujeres que lo necesitan”.Por su parte, Silvia, una docente de 39 años que padece la enfermedad, dio su testimonio y contó que fue diagnosticada “con endometriosis profunda grado IV en el tabique recto vaginal, uno de los más complicados. Todo comienza con la primera menstruación, con mucho dolor, algunos médicos dicen que es normal, y el diagnóstico tarda mucho tiempo”.Consultada sobre la especialización profesional y si hay médicos en Paraná, señaló que “cuando los médicos estudian su profesión no les enseñan todo el tiempo la endometriosis, se lo dan por arriba”. En su caso, conoció y se puso en contacto con la Dra. Mónica Bonín, de Córdoba Capital, quien se especializó en Francia para poder hacer cirugías en Argentina y actualmente hace 8 por semana. “En Paraná no conseguimos esto”, acotó.Al hablar sobre la enfermedad, Silvia afirmó que “se vive con un frasco de pastillas tapando un dolor que puede ser solucionable, con un diagnóstico rápido y temprano. Con medicación te inducen a una menopausia rápida para matar las hormonas, pero no hay cura, por eso pedimos que al menos tengamos una ley que nos ampare porque, además, es una enfermedad muy cara”.Quienes estén padeciendo esta enfermedad y busquen información, se pueden poner en contacto con la página de Facebook: Endometriosis Paraná Entre Ríos