Segunda sesión ordinaria: Cámara de Diputados homenajeó a mujeres entrerrianas

La Cámara Baja de Diputados realizó este miércoles por la mañana, la Segunda Sesión Ordinaria del 144º Período Legislativo. Además, se llevó a cabo un homenaje a mujeres entrerrianas en el marco del “Mes de la Mujer”. En ese sentido, Ángel Giano, presidente de la Cámara de Diputados dialogó con“La idea planteada por las mujeres diputadas es seguir en este Mes de la Mujer reconociendo a aquellas que tuvieron una trayectoria importante, desde campesinas con mucho trabajo y vida rural. La Cámara no puede estar ausente de esta temática porque este es el cuarto año consecutivo que lo hace, además de sancionar la Ley de Paridad de Género, en donde la mitad de las condiciones son presididas por mujeres diputadas. Fue un momento muy emotivo, buscando provocar un cambio cultural para que de alguna manera la sociedad patriarcal, machista en la que vivimos tenga la igualdad de derechos que necesita la no discriminación, por eso es muy importante el valor de las mujeres destacadas en la provincia”, expresó.Con respecto a los dos proyectos, dijo que los acuerdos con el sector industrial “es un compromiso que asumió el gobernador, también nosotros que participamos con la Unión Industrial de Entre Ríos y lo que se pretende es darle extensiones impositivas para las nuevas industrias que se erradiquen en la provincia o aquellas que amplíen su producción en cualquier territorio de Entre Ríos”.“Después con el diputado Néstor Loggio dimos respuestas a la comunidad educativa de la Escuela Mariano Moreno de Concordia, donde nos comprometimos a ingresar el proyecto de expropiación de los terrenos y junto con el ministro Richard construir el nuevo edificio escolar. Hoy ingresa el proyecto que seguramente en las próximas sesiones se podrá dar media sanción para que la provincia tenga terreno y empiece la licitación de la obra”, cerró.En tanto, la diputada Silvia Moreno comentó: “En este mes de la reflexión que nos toca como mujeres de la conquista lograda y de lo que estamos trabajando. Hoy específicamente es el reconocimiento a dos grandes mujeres, una es por el bloque del Frente Creer para la señora Stella Maris Rebora de Chapino, y desde el bloque opositor también eligieron una mujer, Noelia Zapata. Es un día de celebración”.Además, agregó que “en esta gestión tenemos mucha participación en las políticas públicas, donde trabajamos desde la presidencia de la Cámara, vicepresidencia y comisión de género. Somos partes del proceso que llevamos adelante en este segundo mandato del gobernador Gustavo Bordet y de la vicegobernadora Laura Stratta, en el cual construimos la Ley de Paridad de Género Integral en nuestra provincia, que es de vanguardia y que hoy nos permiten los tres poderes del Estado tener equidad de género. Transitamos un camino de conquistas, pero también falta mucho por trabajar”.A su vez, Stella Maris Rebora de Chapino, quien fue homenajeada por la Cámara de Diputados, contó sobre sus sensaciones: “Es una emoción, pero sobre todo un compromiso muy grande porque un reconocimiento de este tamaño no se recibe todos los días y mi mayor satisfacción sería que eso sirva como huella. El trabajo, el esfuerzo, la preparación nos abre caminos, brindan posibilidades y nos da esperanza para ser una provincia distinta, donde se demuestra que depende de nosotros”.Asimismo, se refirió al significado del homenaje en el mes de la mujer: “A ellas les digo que tienen las mismas oportunidades que el hombre, pero que se preparen, que no dejen de ser buenas madres, esposas, y que sean conscientes de que son iguales”.