Yacaré atacó a un perro en el arroyo del Parque General San Martín: video

A 30 minutos en auto de la ciudad de Paraná, ubicada a la vera de la Ruta Nacional Nº 12, más precisamente, a la altura del kilómetro 23,5 (La Picada), se encuentra la Reserva Natural Provincial de Uso Múltiple Parque General San Martín y Parque Escolar-Rural “Enrique Berduc”.Se trata de un espacio que fomenta la conservación de las especies autóctonas y la educación ambiental, en un marco natural y abierto al público.Cientos de personas visitan el parque, en busca de disfrutar la playa del Arroyo Las Conchas, rodearse del verde del lugar y relajarse con la tranquilidad y el sonido de las aves.Cabe recordar que el predio, también es el lugar donde se liberan animales silvestres rescatados en diferentes localidades del departamento Paraná, con el objetivo de volver a su hábitat natural.Pero el parque, también tiene sus residentes habituales y en el caso del video que se puede ver en esta nota, se trata de un Yacaré, que no recibió de la mejor manera, a un perro que visitaba el lugar y nadaba en el agua del Arroyo Las Conchas.Según contó Vito Maslein, el yacaré atacó a su perro que nadaba en el arroyo. Tras el ataque, se puede ver que el can se dirige hacia la costa y luego, se aleja corriendo. Mientras que el reptil, desaparece de la superficie.“Mi perro andaba con mi papá, que vive muy cerca del parque y siempre que sale a remar, todos los perros van nadando o corriendo por la costa, ellos aman ir de paseo”, relató Maslein sobre el momento grabado por la cámara de Emanuel.Tras el incidente, la joven contó que su perro “está bien. Gracias a Dios, (el yacaré) no llegó a morderlo, solo lo chocó", afirmó.