Un Yacaré atacó a un perro en conocido arroyo de Paraná Campaña: el video

Paraná Explicaron la actitud del yacaré ante el perro que nadaba en un arroyo en Paraná

A 30 minutos en auto de la ciudad de Paraná, ubicada a la vera de la Ruta Nacional Nº 12, más precisamente, a la altura del kilómetro 23,5 (La Picada), se encuentra la Reserva Natural Provincial de Uso Múltiple Parque General San Martín y Parque Escolar-Rural “Enrique Berduc”.Se trata de un espacio que fomenta la conservación de las especies autóctonas y la educación ambiental, en un marco natural y abierto al público.Cientos de personas visitan el parque, en busca de disfrutar la playa del Arroyo Las Conchas, rodearse del verde del lugar y relajarse con la tranquilidad y el sonido de las aves.Cabe recordar que el predio, también es el lugar donde se liberan animales silvestres rescatados en diferentes localidades del departamento Paraná, con el objetivo de volver a su hábitat natural.Pero el parque, también tiene sus residentes habituales y en el caso del video que se puede ver en esta nota, se trata de un Yacaré, que no recibió de la mejor manera, a un perro que visitaba el lugar y nadaba en el agua del Arroyo Las Conchas.Según contó Vito Maslein, el yacaré atacó a su perro que nadaba en el arroyo. Tras el ataque, se puede ver que el can se dirige hacia la costa y luego, se aleja corriendo. Mientras que el reptil, desaparece de la superficie.Tras el incidente, la joven contó que su perro “está bien. Gracias a Dios, (el yacaré) no llegó a morderlo, solo lo chocó", afirmó.