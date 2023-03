Defensa del Consumidor: “Hay un nivel de resolución de conflictos del 96%”

El 15 de Marzo se celebra el Día Mundial de los Derechos al Consumidor y a nivel global es una oportunidad para reflexionar, difundir y reivindicar sus distintos aspectos. En ese marco, es bueno recordar que Defensa al Consumidor brinda información y asesoramiento gratuito para proteger los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios previstos en el artículo 42° de la Constitución Nacional. En ese sentido,dialogó con el intendente de Paraná, la encargada de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) y la viceintendenta de la capital entrerriana.“Hoy es el día mundial de la defensa de los derechos de los consumidores. El organismo municipal es un lugar que se está ocupando desde el mes de octubre. Todos somos consumidores y tenemos derechos a ser atendidos, asesorados, a hacer consultas y el organismo está funcionando de una manera plena. Es un lugar apropiado, céntrico y se encuentra en calle Urquiza. Para tener una idea de la magnitud, en estos meses de 2023 se han hecho 720 presentaciones, en donde 600 ya están en trámites y hay un nivel de resolución de conflictos del 96 por ciento”, expresó Adán Bahl.Además, agregó que “a veces la gente tiene un inconveniente y no sabe a dónde acudir para buscar un asesoramiento o la protección y para eso está el organismo municipal, que se encuentra preparado en un lugar céntrico con el profesionalismo y con las cosas como tienen que hacerse. Funcionaba antes en un lugar que era muy poco accesible para la gente y poco digno para los trabajadores, hoy está en un lugar que realmente puede atender entre 30 y 40 personas por día. El trámite es totalmente gratuito, esto es importante porque a veces vemos que en una tarjeta de crédito se metió un consumo que no corresponde y no sabemos qué hacer, tienen que acudir, donde los tramites se pueden hacer de distintas maneras. Cuando no se consigue una solución, se va a una instancia legal, pero el objetivo de buscarle la solución está funcionando”.Finalmente, destacó: “Desde el inicio de la gestión buscamos la modernización del Estado, no solo de obra y servicios públicos, sino con respecto a escuchar a la gente y resolverle los conflictos. En este momento, un grupo de personas está en la peatonal haciendo conocer este servicio que brinda el municipio y se encuentra a disposición de todos los paranaenses para hacer un trámite sencillo, efectivo, que los va a cuidar y proteger de sus intereses económicos”.En tanto, Patricia Valin, encargada de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, se refirió a los principales reclamos: “Son los consumos no debidos con tarjetas de crédito, por seguros que se le cobra a la gente que no pidió, en donde para contratarlo tiene que tener el consentimiento del consumidor. También garantía de electrodomésticos, con respecto al servicio técnico del producto".Con respecto al asesoramiento, dijo que la persona “tiene que vivir en la ciudad de Paraná o alrededores para venir a la defensa del consumidor municipal. Los requisitos son que pueden venir directamente, llenar un formulario de manera sencilla sino lo saben hacer, las chicas los ayudan. Traer fotocopias de las facturas, del reclamo o si es por una tarjeta de crédito, los movimientos y del DNI. Tenemos prioridad para las personas adultas mayores, gente con discapacidad y servicios urgentes. Si no pueden asistir de manera presencial a la defensa del consumidor, tenemos un WhatsApp donde pueden hacer el reclamo y le mandamos el formulario".Acerca de la actividad en la plaza 1º de Mayo, comentó: “Hoy y mañana se realiza la jornada por el día del consumidor, en el horario de 9 a 12 en la plaza. La idea es la educación al consumo, reflexionar, legitimar los derechos del consumidor. Otra cosa importante es que todos los comercios tienen un libro de quejas que lo habilita Defensa del Consumidor".Por último, se refirios a los horarios de la oficina: “De 7.30 a 12.30 horas”.A su vez, Andrea Zoff, viceintendenta de Paraná, remarcó que “a veces es mucho más fácil hacer un escrito en una red social, pero eso no tiene ningún efecto. Entonces es mejor hacer la denuncia correctamente en un lugar que se adaptó y está en condiciones óptimas. Se está abordando cada una de las oficinas, donde haya mejores condiciones para los trabajadores, pero fundamentalmente para brindar un mejor servicio y hoy se ve el resultado del trabajo que se está llevando adelante porque el número de denuncias aumentó, aunque, se llegan a acuerdos”, cerró.