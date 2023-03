Se realizó una colecta de sangre en la Parroquia Santo Domingo Savio de Paraná

Se realizó una colecta de sangre en la Parroquia Santo Domingo Savio, de la ciudad de Paraná, en horas de la mañana. Elonce llegó al lugar y dialogó con Gabriela Jacobo, coordinadora del programa provincial de hemoterapia: “Es la primera vez que venimos al barrio Santa Lucía. Agradecer más que nada a Andrea que fue la que hizo todas las gestiones con el párroco de la iglesia para poder ubicarnos acá. Siempre nosotros decimos que cuando vemos la posibilidad de hacer una colecta es muy importante encontrar un referente local que nos ayude a organizarla porque nosotros podemos traer todo, pero lo que es la difusión y la concientización como la gestión la hace justamente esa persona”.Sobre los horarios de atención, indicó: “Estamos hasta las 11 de la mañana así que estamos esperando a todos a que puedan venir a donar sangre”. También señaló que “lo que sí les recomendamos, porque hace un poquito de calor, no vengan en ayunas. Que puedan tomar mates, té, café, jugos de frutas y traerse una botellita de agua. Eso ayuda un montón porque ahí uno le va incorporando los líquidos que el donante pierde ahí con la extracción. Eso es sumamente importante”.Acerca del valor que tiene donar sangre, Jacobo acotó: “Siempre decimos con ganas de dar vida. La única posibilidad de tener ese producto que es tan importante para ayudar a salvar entre tres o cuatro vidas es la buena voluntad de otro ser humano. Es un ratito nada más y están ayudando a salvar muchas vidas. Siempre hay que estar pensando en el que está esperando. Por ahí muchos le tienen temor al pinchazo o al que va a pasar, pero nosotros en el momento que hacemos la entrevista le explicamos cada uno de los pasos a ese donante para que no esté en la incertidumbre de qué va a pasar y de concientizarlo más que nada que está ayudando a otras personas”.Sobre otras colectas que se realizaron, la coordinadora expresó: “Ayer estuvimos en la ciudad de La Paz. El hospital 9 de Julio es una posta nuestra de donación así que fuimos a hacer colecta allá. El miércoles que viene estamos en Villa Libertador, después seguimos como siempre Colonia Avellaneda y el 30 estamos en Santa Elena. Hace mucho tiempo que no íbamos y es una posta de transfusión nuestra.En cuanto a los requisitos, especificó que “no hay que estar en ayunas. Recordarles que aquellas personas que han tenido una cirugía mayor o menor, tatuajes, perforación en orejas tiene que cumplirse un año para poder donar y una endoscopía o colonoscopía son seis meses. Si están tomando algún medicamento, que vengan y nos consulten porque muchas veces hay medicamentos por los cuales se pueden donar”.Gabriela Cerutti, que fue la encargada de la iglesia que permitió realizar la colecta, expresó: “Poder abrir las puertas y ser solidario aquí en la Parroquia Santo Domingo Savio se caracteriza por eso: poder brindar y ser solidario junto con el otro”. Además, añadió que “salvar vidas en una donación, que es un trámite sencillo no requiere de mucho sino de tener un corazón grande y generoso para que otro pueda seguir viviendo es importante”.En lo personal, desde la iglesia se hizo principal hincapié en Elías Ramallo, a lo cual la mujer manifestó que “es un alumno de muchos años que es de la comunidad de la escuela Maestro Entrerriano”. Además, comunicó que “de joven fue alumno mío en tercer grado y ahora está padeciendo una leucemia que necesita 30 dadores diarios de sangre. Brindar este espacio y poder ayudarlo a él para que pueda seguir viviendo no nos lo podemos preguntar ni cuestionar”.