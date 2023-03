Cooperadora del Colegio Nacional respondió al reclamo de alumnos frente al CGE

Paraná Nuevas protestas de alumnos frente al CGE por el calor

Tras el bombuchazo frente al Consejo General de Educación que realizó este lunes un grupo de alumnos de la Escuela Nº 35 "Césareo Bernaldo de Quirós", este martes, estudiantes de varios establecimientos educativos de la capital entrerriana, protagonizaron una nueva protesta en la puerta del edificio ubicado en calle Córdoba y Laprida.En el lugar había alumnos del Colegio Nacional Nº1 “Domingo F. Sarmiento”, quienes expusieron la situación que atraviesan ante la ola de calor. Pero estos dichos fueron refutados por Pablo Donadío, presidente de la Asociación Cooperadora de dicha escuela., Donadío dijo que el reclamo de los alumnos lo “sorprendió” y aclaró: “No desconocemos que hay una situación meteorológica realmente extrema que afecta a todo el país, pero los datos que se vertieron fueron inexactos porque se parangonaba a nuestro colegio con otras instituciones y situaciones que la verdad no tiene”.“El Colegio tiene normalmente agua de red y tanques de agua que nutren la totalidad del edificio todos los días de forma normal. Además, la cooperadora adquirió dispenser de agua fría para el consumo de estudiantes, docentes, personal no docente y de servicio. Contratamos como Cooperadora un electricista para que refuerce el sistema eléctrico del Campo de Deportes y garantice la provisión de agua cargando tanques y sistemas sanitarios”.En este sentido, Donadío dio cuenta que “del total de ventiladores que posee el Colegio, solo 8 no funcionan correctamente y están en reparación”.“Veo que hay estudiantes que reclaman adhiriéndose a la petición de otros, pero no se puede involucrar al colegio y decir que no se hace nada. El edificio tiene una excelente calidad constructiva, tenemos aulas con techos elevados, cursos espaciosos, con no más de 25 estudiantes y con ventanales a los patios y parques, todas absolutamente ventiladas, por lo tanto, no se puede decir que es un lugar con calor extremo y que no se puede respirar”, dijo el titular de la Cooperadora.Finalmente, y a modo de reflexión mencionó: “Todos estamos haciendo un esfuerzo ante el calor, y me pregunto qué estarán haciendo y como lo pasarán los chicos de Chaco, Formosa, Jujuy, Santiago del Estero con condiciones que son mucho más graves que las que tenemos nosotros. Hay situaciones que se pueden superar conversando con quien hay que hacerlo”.