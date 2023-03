Ola de calor: alumnos reclaman mejores condiciones para el dictado de clases

Los alumnos del nivel secundario de la Escuela Normal José María Torres, de Paraná, protestan por el calor y se niegan a ingresar a las aulas. pic.twitter.com/lQCtWjOFyB — Entre Rios Ahora (@EntreRiosAhora_) March 14, 2023

Gran polémica se produjo en los últimos días debido a la situación climática por las altas temperaturas, en donde algunos alumnos de la Escuela Normal organizaron una sentada para reclamar y exigir mejores condiciones de clases. En ese sentido,dialogó con Mariano el rector de la institución educativa.“En principio es cierto que estamos atravesando una etapa inusual de mucho calor. Tratamos de brindarles todas las condiciones a nuestros alumnos, con respecto a la seguridad e higiene para que ellos puedan venir y transitar de mejor manera su cursado. Arreglamos todos los ventiladores, donde algunos que estaban rotos los recuperamos y tenemos agua fría en los dispensers. La Escuela Normal tiene espacios amplios, pero hace mucho calor y esta manifestación que tenemos hoy de nuestro alumnado, es porque también habilitamos un espacio para que los chicos hagan el reclamo”, expresó.Sobre algunos casos de alumnos desmayados, dijo que “tuvimos una chica que padeció un ataque de pánico, pero no tiene nada que ver con el calor. Esta manifestación viene porque se han ido desencadenando las informaciones, como el “bombuchazo” en la puerta del CGE ayer y otros reclamos en otras escuelas. Nosotros no quedamos exentos porque esto en algún momento iba a pasar, pero tratamos de solucionar y escuchar el reclamo de nuestros estudiantes. Evaluamos con el centro de estudiantes, la mejor manera de solucionarlo”.Acerca de las medidas a tomar, comentó: “Lo que hacemos es tener agua en los dispensers para que los chicos puedan hidratarse, además de arreglar casi la totalidad de los ventiladores”.Asimismo, se refirió a los docentes que daban clases en los patios: “Eso es general, porque se da en todas las escuelas. La ola de calor vino para todo el mundo. Tratamos de dar a nuestros alumnos las mejores condiciones dentro de lo que una educación pública puede dar”.Finalmente, contó sobre el dictado de clases: “Hasta el momento, no tuvimos la posibilidad de suspender porque no nos apareció que los chicos estén. Sin embargo, en las clases de educación física estamos teniendo otro tipo de metodología, pero el dictado de clases normal no lo suspendimos. Lo vamos a evaluar porque el reclamo apareció hoy”.