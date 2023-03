La Capilla Norte de San Miguel estará abierta al público en su mes aniversario

Historia de una capilla singular

Proceso de restauración

En el mes de su aniversario fundacional, la Capilla estará abierta al público con acceso libre y gratuito los días viernes y sábados de 9 a 11; y de 18 a 20 hs. Este 14 de marzo el histórico edificio cumple 201 años.Siendo el edificio religioso más antiguo de la provincia que se conserva en pie, y con piedra fundacional en el 14 de marzo de 1822, hoy celebra sus 201 años de historia. Concebida mirando hacia el Río Paraná en lo que se denominaba el "Barrio del Tambor" esta obra singular permanece desde el Siglo XIX en la ciudad de Paraná.En el 2000 fue declarada Monumento Histórico Nacional y restaurada por el Gobierno Provincial en 2019 a cargo de Gustavo Bordet, visibilizando de esta manera un edificio patrimonial que es orgullo de todas y todos los entrerrianos.Durante los viernes y sábados de marzo las y los visitantes podrán recorrer la Sala Patrimonial, que a través de un diseño museográfico contiene y muestra la historia de la Capilla, una maqueta del entorno en el Siglo XIX y un relevamiento fotográfico del estado edilicio en 2014. Se pueden descubrir también piezas originales de la Capilla; además un registro gráfico del Grupo Croquiseros de Paraná 2019.Los recorridos por el sitio están a cargo de la Asociación Guías de Turismo de Paraná GUITPA y están pensados para todo público.La Capilla nació mirando al río en el siglo XIX (1822) en un sector periférico a la iglesia matriz, pero de camino al puerto de la Villa, lugar donde se asentaba mayoritariamente la población afrodescendiente. Con los nombres de Barrio del Tambor o Barrio del Candombe se conoció popularmente a esta zona donde vivieron más negros libertos durante el siglo XIX.La singularidad de esta obra puede reconocerse desde diversas miradas: La primera, refiere a su presencia única en el espacio urbano, ya que en mayo de 1822 cuando se inicia su construcción, Paraná recientemente ascendida a Villa, era un caserío conformado mayoritariamente por ranchos de paja sin edificios públicos que se destaquen. La ausencia de fundación determinó que, hasta su ascenso a la categoría de Villa, no existiera un cabildo y por ende, las actividades públicas se desarrollaban en las residencias particulares de los funcionarios.El segundo rasgo importante es su tipología espacial y su resolución estructural, constituida por una nave central de planta cuadrada cubierta por una cúpula con linterna y sostenida por cuatro arcos a la que se adosan dos salas laterales, ya que en el contexto regional no se ha verificado la existencia de otra obra de similares características. Estas condiciones responden a la selección de los materiales de la industria local, tales como el ladrillo de barro cocido y la cal que se extraía de las barrancas del Paraná.Desde la declaratoria de Monumento Histórico Nacional en el año 2000, proceso que demandó la investigación de un conjunto de actores locales, no hubo posibilidades de concretar una restauración. A lo largo de esos años una serie de hechos tuvieron que darse para que se consiguiera el objetivo de rescatar a la obra de su olvido, como ser la apertura en 2005 para la Noche de los Museos, año en que se conformó la Fundación San Miguel Arcángel y cuyo objetivo es llevar adelante las gestiones para las obras de restauración del templo principal. Posteriormente, la falta de mantenimiento provocaron el desprendimiento de elementos ornamentales y la determinación de cerrar la capilla por razones de seguridad.En 2015 el Estado Provincial, consciente del valor que representa la obra, propone la reapertura de la misma a través de un proyecto de visibilización que contaba, entre otras, con acciones puntuales de consolidación que garantizaran el acceso del público sin riesgos. La propuesta contemplaba la realización de visitas guiadas y charlas. Al año siguiente, la nueva gestión provincial sumó el objetivo de restaurarla, hecho que fue manifestado al Arzobispado de Paraná, a la sazón propietario del bien. De esta manera, el Estado propuso hacer el aporte de los fondos necesarios para el proyecto y la obra de restauración, en tanto la Parroquia, a través de la Fundación San Miguel Arcángel debía encargarse de la administración de esos fondos, contratando el equipo profesional y resolviendo la adjudicación de las obras a la empresa ganadora del Concurso de Precios. Así, la obra de restauración y refuncionalización de la Capilla fue iniciada en el año 2018 e inaugurada el 27 de septiembre de 2019.