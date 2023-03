Se entregaron tablets a jardines municipales de Paraná

este martes por la mañana. La vice intendenta de la Municipalidad de Paraná,, estuvo presente en el acto y habló con Elonce:Además, remarcó la importancia que tuvieron durante el aislamiento por el Covid-19: “De hecho, lo vivimos mucho durante la pandemia y que mejor que aprovechar todos los recursos y todas las herramientas que hoy tenemos en internet para que nuestros docentes puedan enseñar, puedan ayudarlos en el proceso de aprendizaje en la comunicación a nuestros niños. Sobre todo, que tengan acceso muchos de ellos a estas herramientas”.Al mismo tiempo, comunicó cómo se realizó esta propuesta: “Lo más importante en ese sentido es que se hace a través de un trabajo con la UADER (la Facultad de Humanidades), que implica un taller de capacitación tanto para los docentes como los auxiliares. Los recursos que hay si bien son muy valiosos también son ilimitados entonces es importante identificar cuáles son las mejores herramientas para utilizar. También poder trabajar con los niños ya desde pequeños en prevenir malos usos en ese sentido”.Por último, la funcionaria subrayó: “Estamos realmente muy contentos porque esto implica generar mayores oportunidades, mayor igualdad porque a lo mejor hay chicos que en sus casas no tienen un acceso a esto y poder desde el Estado acompañarlos en este sentido, sobre todo desde muy chiquitos, nos parece muy importante. Hoy es el inicio de un camino que ya quedó para quedarse que es el aprendizaje teniendo en cuenta toda la cuestión digital que nos atraviesa en cada ámbito de nuestra vida”.Eliana Ramos, secretaria de Políticas Sociales, Inclusivas y Comunitarias de la Municipalidad de Paraná, remarcó queComo decía Andrea esto no solo es la entrega del recurso tecnológico que es sumamente importante, que el intendente (Adán Bahl) gestionó desde el programa Entre Ríos Conecta y Conectados con Vos de Nación, que son los programas provincial y nacional”.En la misma línea, agregó que este con este tipo de medidas “unimos y no solo coordinamos las distintas jurisdicciones del Estado sino que además haciendo un trabajo con la Facultad de Humanidades con los que ya tenemos pasantes de nivel inicial, de música que iniciaron ayer y vamos a tener de educación especial. Este año vamos a incorporar tres pasantes para tener en aquellos jardines en los que tenemos niños o niñas con algún tipo de discapacidad y que necesitan una atención extra”.Sobre el vínculo con UADER, resaltó:Natalia Osuna, subsecretaria de Desarrollo Humano, expresó la relevancia del trabajo docente al frente de un jardín: “Dan fe de lo que se ha hecho. Por supuesto que siempre falta alguna que otra cuestión. Como yo digo nuestros espacios municipales son una familia.Nosotros sostenemos desde la parte ejecutiva más que nada”.María Silvia, integrante de un jardín municipal, destacó el valor del entrego de tablets: “Es una profunda alegría porque es un modo de acercar la tecnología. Un recurso tan importante y tan valioso para los barrios donde nosotros estamos (Islerito Puente Blanco). Estamos funcionando en el SIC de Humito, pero ya pronto nos vamos a ir a nuestro lugar que es atrás de la escuela La Delfina en República de Siria con un jardín nuevo”.“La Municipalidad de Paraná en todos estos años, por medio de la educación y los jardines maternales, ha dado igualdad de oportunidades a tantos niños y los barrios de toda la ciudad de Paraná y me parece que eso hay que destacarlo. Y lo más importante: es un lugar que ha sido sostenido por mujeres. Si hablamos de cuidado, siempre ha recaído en nosotras las mujeres. Me saco los sombreros por los jardines maternales”, concluyó sobre el desempeño de la gestión de Adán Bahl.Graciela, en cambio, está al frente del jardín municipal Arroyito del barrio 33 orientales, donde anunció que “pronto va a entrar en refracciones”. Además, informó que “actualmente estamos funcionando en la Parroquia San Agustín con 36 niños”. Para concluir, expresó que