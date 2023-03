Vecinos de una zona de Oro Verde denuncian que hace tres semanas están sin agua

Un grupo de aproximadamente 30 vecinos de Oro Verde reclamó por la falta de agua en los barrios Oasis I, II, III y IV. “Hay zonas en las que hace tres semanas que no tienen suministro”, denunciaron a. Exigen soluciones definitivas al municipio y a la cooperativa que brinda el servicio.“Todos tenemos problemas por la falta de agua porque se diseñó un caño de 75 para un barrio, pero después se fueron enganchando otros”, expuso Mario, uno de los vecinos en protesta. Y agregó: “La cooperativa bombea la suficiente cantidad de agua, pero el diámetro del caño no alcanza para suministrar agua a todos los barrios, y se suma el exceso de demanda”.“Necesitamos el apoyo político para que hagan nuevas obras y que nos solucionen la falta de agua”, exigió el hombre al remarcar que “hay zonas en las que hace tres semanas que no tienen agua”.“La cooperativa nos cobra por 14m3 mensuales y si te excedes te lo cobran hasta tres veces más de lo que vale y, encima, al no haber presión, el aire sigue pasando y el medidor sigue girando”, explicó Antonio, otro de los usuarios que reclamó por la falta de servicio.De acuerdo al reclamo de los vecinos, ni el municipio ni la cooperativa de agua de Oro Verde ofrecen respuestas a los reclamos por la falta de suministro.“No tengo agua dos días seguidos y soy padre de la criatura recién nacida con todo lo que ello conlleva”, contó otro. Y apuntó: “Se siguen planificando barrios, pero no se hacen cargo de los existentes; hay un loteo nuevo, que todavía no se habilitó, pero cuando eso pase, los que ya pagamos y cada vez nos viene más cara la boleta somos los más perjudicados”.“Cuando no hay agua, entra aire y sigue corriendo el medidor. Estamos siendo estafados. Nos dicen que hay falta de pago, pero eso es obvio porque el que no tiene servicio durante dos días en verano… y encima quieren que vayamos a pagar siendo que del otro lado no hay una respuesta coherente”, manifestó.“Dicen que Oro Verde es una ciudad modelo, pero hay cuestiones estructurales que no se tienen en cuenta al momento de planificar”, cerró.