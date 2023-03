Vecino exige “soluciones definitivas” a caño de agua roto desde diciembre

Horacio Martínez vive sobre calle Basavilbaso entre Guillermo Saravi y Almirante Guillermo Brown de Paraná, y explicó a Elonce que “el 13 de diciembre hicimos el reclamo por un caño de agua roto, suponiendo que era la entrada de agua a nuestra casa. Vinieron, destaparon y se vio que la pérdida provenía del caño que esta sobre la mitad de la calle”.Según cuenta el vecino, la pérdida de agua es significativa y “es riesgoso que socave la calle”, además agregó que “seguimos haciendo los reclamos, pero hasta ahora no tuvimos respuesta”.“Estamos transitando una sequía muy importante y no podemos seguir perdiendo esta cantidad de agua. Esta es la cuarta vez que el caño se rompe y lo reparan, pero la pérdida de agua vuelve a surgir”, reclamó Martínez.Para finalizar, agregó: "Queremos una solución definitiva para que no ocurra de nuevo”.