Otra escuela de Paraná trabaja a jornada reducida por la ola de calor

La ola de calor no cede y en las escuelas de Paraná continúan las medidas para paliar las consecuencias que generan las altas temperaturas. Elonce registró el caso de la secundaria de barrio El Sol de Paraná donde el equipo directivo decidió reducir el horario de clases y que los estudiantes se lleven las tareas a casa.el preceptor Alberto Lescano de la escuela secundaria Nº3 “Monseñor Dr. Abel Bazán y Bustos”. La disposición será “hasta que disminuya un poco el calor y se pueda estar en las aulas porque así es imposible dar clases”.En la oportunidad, el preceptor explicó que la secundaria comparte edificio con la primaria cuyos alumnos estaban teniendo clases en el patio. “Las actividades de los adolescentes son distintas y es otra la prestancia para estar en el aula”, comentó al agregar que “el salón de usos múltiples no tiene una acústica adecuada y, pedagógicamente, sería difícil llevar adelante la labor docente si los cursos compartieran el espacio”.“El calor es intenso, las aulas no tienen ventiladores y las que lo tienen, no funcionan todos”, expuso Lescano.La matrícula escolar de la “Bazán y Bustos” está compuesta por 450 alumnos, en los tres turnos, provenientes de los barrios El Sol, Giachino y zonas aledañas.El servicio de comedor escolar se mantiene de 11.30 a 12 y de 12 a 12.30; y se llevan una merienda –un yogurt o una leche fría. En ese sentido, el preceptor destacó que, desde la escuela, “se hace magia y malabares para brindar las raciones” a todos los alumnos. “La demanda de contención es muy grande y no nos queda otra que hacerle frente”, remarcó.