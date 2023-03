Calor extremo: “la suspensión de clases es el último recurso”, afirman desde CGE

Opciones

Sociedad Escuelas de Mar del Plata suspendieron el dictado de clases por la ola de calor

Sin “pérdida de clases”

Sociedad Varias escuelas de Concordia suspendieron dictado de clases por la ola de calor

“Último recurso”

Paraná Escuela de Paraná no computará inasistencias a alumnos que falten por el calor

Cantidad de solicitudes

Paraná Otra escuela de Paraná trabaja a jornada reducida por la ola de calor

Ventiladores

de dictado de clases o en otros casos, la suspensión de las mismas, tanto en el departamento capital de la provincia, como en otros departamentos.. Además, aclaró cómo se toman las decisiones de modificación horaria en las escuelas del departamento.Al respecto, la funcionaria de Educación explicó que la situación se va “evaluando día por día, porquey dio como ejemplo, la cuestión de Educación Física. “Hemos planteado que la actividad física o deporte no se dicte de manera regular,, como puede ser el reglamento de un deporte u otras temáticas que tengan que ver con la convivencia”, subrayó.Por otra parte, en cuando a las solicitudes de las escuelas del departamento, por algún tipo de modificación, desde la Departamental de Escuelas, “y agregó que “cuando hablamos de manera ordenada,, sino que debe trabajarse de manera virtual cuando es posible y cuando no lo es, con actividades que luego, cada docente debe continuar y desarrollar en el aula”.En el cierre del verano más caluroso de la historia argentina, y tras once días consecutivos con advertencias del SMN por calor extremo, la sensación térmica (ST) superó los 40 grados en la capital entrerriana para poder comunicar a las familias”, sostuvo la Directora Departamental de Escuelas.Además, aclaró que “y aclaró que “previo a todas estas modificaciones posibles que se mencionaron y que se han ido trabajando en las diferentes escuelas”, indicó.En relación con el número de escuelas del departamento que solicitaron modificaciones o suspendieron clases,”, dijo y aclaró que “hay escuelas que están trabajando en su horario normal y habitual. Hay distintas opciones para llevar adelante en cada lugar, de manera consensuada y organizada”, reiteró la funcionaria del CGE.Ante la consulta por los reclamos en algunos edificios educativos de Paraná, debido a la falta de ventiladores en las escuelas, la Directora Departamental del CGE, remarcó a, articulando con otras cuadrillas del CGE, del Taller Industrial, y de la Subsecretaría de Arquitectura”, mencionó y agregó que “hay muchas escuelas que han recibido fondos nacionales con sumas muy importantes y que han solicitado la intervención de nuestra cuadrilla (la de la DDE) antes de hacer las modificaciones o inversiones”, resaltó.Finalmente, Ramírez indicó que “se trabaja de manera mancomunada con las cooperadoras, con las familias y todas las organizaciones por fuera del sistema educativo, que colaboran muchísimo, para que los edificios escolares, estén en condiciones y atendiendo el cuidado de lo público, que es un aspecto que en ninguna escuela se debe desatender”, concluyó.