Se realizó la presentación de la Fiesta Provincial del Surubí Entrerriano

Se desarrolló la presentación de la Fiesta Provincial del Surubí Entrerriano con devolución, que tendrá lugar el viernes 17 y el sábado 18 del corriente mes en la ciudad de La Paz. Elonce dialogó con el intendente, Bruno Sarubi, que expresó: “Estamos acá en la Secretaría de Turismo de la provincia junto a la secretaria María Laura Saad y la secretaria de Turismo de La Paz, Florencia Patat, haciendo la invitación a todos los pescadores de la provincia y a todos aquellos que nos están viendo y que quieran participar este sábado 18 es. Habrá premios, diferentes sorteos, dos traquers que se sortean con sus respectivos tráileres”.En cuanto a las actividades, comunicó:. Sobre el número de participantes, indicó:Sobre el momento de largada de la competencia de pesca con devolución, el jefe municipal acotó: “Es muy lindo y por eso muchos paceños y turistas nos acompañan en el día de la largada porque es muy lindo ver cómo 200 embarcaciones salen todas juntas, más allá que se hace en dos tandas”.Florencia Patat, ministra de Turismo de La Paz, brindó detalles de la inscripción: “Tienen tiempo hasta último momento. Hasta el viernes a la noche vamos a estar nosotros en la Secretaría de Turismo hasta las 23. Pueden inscribirse sin ningún tipo de inconvenientes a través de la PescApp o van a la secretaría y nosotros los inscribimos”.. Al mismo tiempo, advirtió que “hay que tener en cuenta la hidratación y protección solar como primera medida, ganas de pescar y de llevarse un premio”.Sobre el reglamento de la competencia, indicó: “Hay una cantidad importante de fiscales que está en la zona de pesca. Una vez que uno tiene una pieza, levanta una bandera, le avisa al fiscal enseguida y recién ahí se toma el pez, se lo mide en una cuestión de segundos y se lo devuelve al río”.“Lamentablemente una noticia para toda la comunidad, sobre todo para ciudades chicas que quizás, a diferencia de Paraná o grandes ciudades, medianamente nos conocemos todos y este tipo de eventos son la triste noticia que nos afecta”. Además, agregó que el fallecimiento del niño ocurrió “en la zona que no estaba habilitada para bañarse. No era el sector de playa, por eso los guardavidas que estaban en el lugar no lo podían ver y cuando le avisaron fueron ellos mismos los que lo encontraron”.