Suspendieron las clases en escuela de Paraná por falta de agua

En la escuela Casiano Calderón este lunes suspendieron las clases. La directora. Miriam Carrasco indicó aque “estamos teniendo problemas con la presión y falta de agua desde la semana pasada”.Precisó que los inconvenientes comenzaron el jueves y el viernes, alrededor de las 15 “nos quedamos sin una gota de agua, por lo que empezamos a llamar a los papás y se nos habían descompuesto muchos chicos” debido al intenso calor. “Es un problema de la zona”, expresó. Mientras tanto, los docentes permanecieron en la escuela, “abocados a la planificación y a priorizar cuestiones por este día sin clases”.La matrícula es de alrededor de 630 alumnos, en dos turnos. “El fin de semana no cargaron los tanques, por lo que no hay agua en ninguno de los baños. Sale un poquito de la red y cargar el tanque de abajo demorará horas. Esperemos que no se haya dañado la bomba”, manifestó la directora. Estiman que tampoco habría clases a la tarde, aunque sí en el jardín, que tiene suministro directo de la red.Interrogada acerca de cómo han sobrellevado el dictado de clases durante la ola de calor, señaló que “tenemos dos ventiladores por aula, pero en las más grande no dan abasto, porque son muy viejos”.