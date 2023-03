Bomberos Voluntarios recomendó qué hacer para evitar incendios

¿Qué hacer para evitar este tipo de accidentes?

Su caso personal

La descripción del incendio en el Club Náutico

Un voraz incendio consumió uno de los quinchos del Club Náutico de Paraná, supo Elonce. Se destacó que, como consecuencia del siniestro desatado a las 10.30 de este domingo, no hubo personas lesionadas, pero sí importantes pérdidas en las estructuras, como de aparatos eléctrico y mobiliario. En el lugar trabajaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios y una Zapadores de la Policía de Entre Ríos.A raíz del hecho, este lunes por la mañanadialogó con Pablo Aquino, perteneciente al cuerpo de Bomberos Voluntarios quien brindó mayores precisiones del incidente. El bombero aseguró queSobre su actividad, dijo que no sabía qué actividad estaban desempeñando en las instalaciones del club.Por otro lado,Asimismo, aclaró que “no tienen la facultad” para decir qué originó el fuego ayer por la mañana. A su vez, afirmó que “los peritajes los hicieron ellos (Bomberos Zapadores). Nosotros no sabemos si se conoce o no. Los que tienen que saberlo es personal del club, que deben tener las pericias de que fue lo que sucedió”.Sobre los recaudos que se deben tener, el bombero manifestó:“Las paredes toman temperaturas, el cableado eléctrico corre por las paredes. En Paraná tenemos un recargo de consumo todo el año: aire acondicionado en verano, estufa o calefactores en el invierno, más los cargadores de los celulares”. En esa línea, ejemplificó:En última instancia, Aquino detalló cómo ocurrió el hecho que impactó a la ciudad de Paraná: “Ayer, aproximadamente a las 10:15 de la mañana se recibió un llamado de parte del personal del Club Náutico informándonos de un incendio declarando un incendio en uno de los quinchos de ellos. Se manda una primera dotación y se pone a presto una segunda”.Además, agregó: “Al arribar el móvil, se solicitó un corte eléctrico. El club lo facilitó dando corte a todo el establecimiento. Se estuvo trabajando y se pidió la colaboración de una segunda dotación, al igual que una colaboración de Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos. En un momento, el personal que estaba trabajando escucha una deflagración de uno de los cilindros de gas (ya nos había informado que había dos tubos de 45 kilos dentro del quincho)”.Para finalizar, expresó los recaudos que tomó: “Se repliega la dotación y se evalúa si había otro riesgo edilicio del cual se estaba trabajando. Al ver que no, se pone en posición de resguardo el personal y se pone a trabajar sobre el tubo hasta extinguir las llamas y enfriarlo para su posterior retiro. Luego hubo un posterior enfriamiento del lugar”.