Con la ola de calor que no cede, se esperan 37º de máxima en Paraná y zona

Este domingo se presenta en la ciudad de Paraná y alrededores con cielo parcialmente nublado y un calor intenso que no cede con temperaturas estimadas en 24 grados de mínima y 37 de máxima, informó el Servicio Meteorológico Nacional.En ese marco, sigue vigente el alerta roja por temperaturas extremas, que ayer marcaron 39.9 grados en la localidad entrerriana de Gualeguaychú; la marca ubicó a la ciudad del sur provincial en el tope del ranking nacional de temperaturas más altas de este este sábado.El martes se prevé cielo mayormente nublado con una temperatura que bajaría cinco grados respecto del lunes: 25 de mínima y 32 de máxima.Varios distritos de Entre Ríos, Buenos Aires y Corrientes continúan bajo alerta roja por temperaturas extremas "muy peligrosas", informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).Por la intensidad del calor que no cesa desde hace más de una semana, el SMN mantenía activa el "alerta roja" sobre las localidades entrerrianas de Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay.El nivel rojo es la máxima alerta dispuesta por el organismo meteorológico e indica que las temperaturas en esa zona pueden ser "muy peligrosas y afectar a todas las personas, incluso a las saludables", por lo que se recomienda aumentar el consumo de agua y no exponerse al sol en exceso ni en horas centrales (entre las 10 y las 16).Según el SMN, para este miércoles y jueves se pronostican tormentas aisladas con marcas térmicas que rondarán entre los 20 y 34 grados, y 22 y 34 grados, respectivamente; mientras que, para el viernes, se anuncia cielo mayormente nublado por la mañana y tormentas aisladas para la tarde noche con temperaturas que oscilarán entre los 25 y 33 grados.que “el martes ingresen condiciones de inestabilidad”. Aclaró que “no se trata de un sistema frontal. No se trataría de condiciones que aporten un descenso térmico contundente, pero podrían producirse “lluvias y tormentas el martes con lento desplazamiento”.“La inestabilidad y cobertura nubosa espesa haría que las temperaturas desciendan. Pero el residual de humedad haría que la sensación térmica se sienta más pesada”, advirtió el especialista y estimó “nuevas condiciones de inestabilidad jueves y viernes”. Pero, enseguida, adelantó: “No veo una llegada de aire fresco hasta el 22 o 23 de marzo, por lo menos”.