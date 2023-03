La Playa Municipal, elegida para afrontar las altas temperaturas

El calor se hace sentir este sábado 11 de marzo. Para poder afrontar las altas temperaturas, ciudadanos se hicieron presentes en la playa Municipal para disfrutar los últimos días del verano con sonrisas y esparcimiento.Un niño le contó aque “sé nadar. Vine en moto de agua con el chaleco, pero cuando estoy en la playa me lo saco así no me molesta”.En tanto, un hombre comentó que el calor “aparentemente seguirá por diez días más, pero vine a disfrutar un poco la playa ya que tenemos un río tan lindo, donde a veces uno no se da cuenta y no lo sabe aprovechar”.Por último, otro sujeto mencionó que “entre las 15 y 15.30 horas salí a andar en moto de agua. Lo más lejos que me fui es a Villa Urquiza ya que la compré el domingo”.