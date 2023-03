Casa de Rusia realizó encuentro por el Día Internacional de la Mujer

Se realizó un té ruso por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora por parte de la comunidad rusa, que se congregó en la sede de la Unión Suiza en calle Zuviría de la ciudad de Paraná. Elonce fue hasta el lugar y charló con sus organizadores.En primer lugar, Américo comunicó la importancia de la bebida en estas agobiantes jornadas de calor:. En relación a la conmemoración del. A su vez, agregó: “Todos los años se festeja, se hacen fiestas, se respeta muchísimo, pero agrego un valor: mi señora vino el 8 de marzo de 2001 a la Argentina”.Sobre el encuentro, el hombre manifestó: “La oportunidad es para mostrar las costumbres rusas: el té y las comidas (para esta ocasión saladas y dulces)”. Sobre el detalle de los alimentos, expresó que “son típicas de Rusia”. Además, agradeció a las chicas de las colectividades que acompañaron la propuesta este sábado.Por otro lado, Svetlana, esposa de Américo, agregó queSobre el resumen de la reunión, describió quePor otra parte, Fabián Solaro, un artista fue invitado, ahondó que no se quería perder la reunión: “Como no estar en el primer té ruso cantando algunas canciones en ruso, español e italiano como parte del repertorio que es realizado”.Además, expresó qué significa el país para él: “Es la experiencia que he tenido en Rusia es algo que ha marcado mi vida artística y personal. Es increíble y estoy muy agradecido”.Ariana, una de las bailarinas que forma parte en Casa Rusia de Paraná, afirmó: “Vinimos con estas ropas típicas que se llaman sarafan, que representa a la cultura rusa”. Por otra parte, Carina añadió que “está muy contenta” y que está “agasajando a las mujeres en su día como dijo Svetlana”.